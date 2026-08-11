Les autorités américaines s'efforcent de combler les lacunes de la chaîne d'approvisionnement alors que les investissements étrangers augmentent

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* Le groupe sud-coréen Hanwha a racheté Philly Shipyard en 2024

* Le Trésor et l'Agence fédérale pour les petites entreprises souhaitent aider les petites entreprises à se développer

* Hanwha Philly Shipyard prévoit 5 milliards de dollars d'investissements et une forte croissance de l'emploi

par Andrea Shalal

Des responsables américains ont déclaré lundi qu'ils travaillaient en étroite collaboration avec des investisseurs étrangers afin d'identifier les lacunes de la chaîne d'approvisionnement manufacturière américaine et d'aider les petites et moyennes entreprises à se développer pour répondre à la demande croissante, alors que les investissements étrangers connaissent une forte hausse.

Le secrétaire d'État adjoint au Trésor, Chris Pilkerton, et la directrice de l'Agence fédérale pour les petites entreprises, Kelly Loeffler, ont déclaré à Reuters que les droits de douane imposés par le président américain Donald Trump sur les importations étrangères et la déréglementation stimulaient les investissements étrangers dans le secteur manufacturier, mais qu'il était essentiel de s'assurer que les composants nécessaires soient également disponibles.

Les deux responsables se sont exprimés lors d’une visite dans un chantier naval historique de Philadelphie, racheté en décembre 2024 par Hanwha Ocean 042660.KS et le groupe Hanwha, après examen par le Comité sur les investissements étrangers aux États-Unis (CFIUS), que dirige M. Pilkerton.

David Kim, directeur général de Hanwha Philly Shipyard, a déclaré à Reuters que son entreprise s’était engagée à investir 5 milliards de dollars dans le site au cours des prochaines années, ce qui pourrait faire passer le nombre d’emplois sur place de 2.000 environ actuellement à 10.000. Elle a déjà investi plus de 200 millions de dollars pour renforcer les effectifs, les compétences et les capacités du chantier naval.

L’entreprise fait appel à plus de 1.000 fournisseurs pour chaque navire de grande taille qu’elle construit, a-t-il précisé lors d’une autre conférence de presse, dont environ deux tiers sont basés aux États-Unis. Ce nombre pourrait augmenter dans les années à venir, alors que le site s’efforce d’accélérer la production et d’adopter des technologies de construction navale basées sur l’intelligence artificielle déjà utilisées en Corée du Sud.

M. Pilkerton, qui a occupé le poste d’administrateur par intérim de la SBA au cours de la dernière année du premier mandat de Donald Trump, a déclaré s’être appuyé sur cette expérience pour lancer un nouveau “programme de fournisseurs stratégiques” visant à renforcer les chaînes d’approvisionnement nationales et à soutenir la réussite à long terme des entreprises à capitaux étrangers aux États-Unis.

Le programme en est encore à sa phase pilote, et aucune directive détaillée n’a été publiée concernant la manière dont les fournisseurs seront sélectionnés.

Il a indiqué avoir effectué une visite similaire dans une entreprise spécialisée dans la réfrigération quantique, rachetée par la société finlandaise Bluefors, à Syracuse, dans l’État de New York, où les dirigeants ont déclaré n’avoir pas réussi à trouver de fournisseur national pour des compresseurs à sec.

“C’est une chose de parler des chaînes d’approvisionnement à un niveau général. Je pense que tout le monde y est favorable, mais vous savez, il faut trouver les composants”, a-t-il déclaré.

L’administration Trump s’efforce également de rendre les examens des investissements étrangers menés par le CFIUS plus transparents et plus rapides, a déclaré M. Pilkerton. En juillet, le Trésor a lancé un nouveau site web destiné à aider les entreprises, les investisseurs et leurs avocats à mieux comprendre comment le comité évalue les acquisitions et investissements étrangers potentiels.

Elle a également mis en place un “programme pour les investisseurs connus” visant à identifier et à valider les entreprises qui investissent fréquemment, afin d’accélérer les examens après une première analyse approfondie, a-t-il précisé.

Mme Loeffler a indiqué que la SBA avait débloqué en 2025 quelque 3 milliards de dollars de financement pour les industriels, dont 32 millions de dollars destinés aux constructeurs navals, afin de les aider à reconstruire leurs capacités, après la disparition d’environ 90.000 usines et de 5 millions d’emplois dans le secteur manufacturier au cours des quatre ou cinq dernières décennies.