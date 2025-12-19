Les autorités américaines de la concurrence autorisent l'opération Nvidia-Intel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les agences américaines de la concurrence ont autorisé l'investissement de Nvidia NVDA.O dans Intel INTC.O , selon un avis publié par la Commission fédérale du commerce des États-Unis. Bien que l'avis ne précise pas les détails de la transaction, Nvidia a déclaré en septembre qu'elle investirait 5 milliards de dollars dans Intel , apportant son poids au fabricant de puces américain en difficulté dans un accord qui pourrait présenter des risques pour les fabricants rivaux, le taïwanais TSMC 2330.TW et l'américain AMD AMD.O .