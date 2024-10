Les autorisations de logements diminuent en septembre 2024

(AOF) - En septembre 2024, les autorisations de logements ont diminué de 2,1% par rapport à août 2024 et s'établissent à 26 000, selon le Service des données et études statistiques (SDES). "Le nombre de logements autorisés se situe 33% en dessous de son niveau moyen des 12 mois précédant le premier confinement, en données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables".

D'octobre 2023 à septembre 2024, 337 100 logements ont été autorisés à la construction, soit 34 900 de moins que lors des douze mois précédents (- 9,4%) et 27% de moins qu'au cours des 12 mois précédant la crise sanitaire (mars 2019 à février 2020).

En septembre 2024, 18 900 logements auraient été mis en chantier, soit 2 000 de moins qu'en août 2024 (- 9,8%). Il s'agit du plus faible total mensuel depuis 2000. Le nombre de logements commencés en septembre 2024 serait inférieur de 41% à sa moyenne des 12 mois précédant la crise sanitaire.

Au cours des douze derniers mois, 264 000 logements auraient été mis en chantier, soit 64 800 de moins (- 19,7%) qu'entre octobre 2022 et septembre 2023, et 32% de moins qu'au cours des 12 mois précédant la crise sanitaire (mars 2019 à février 2020).