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Les assureurs santé bondissent alors que les États-Unis finalisent une hausse de 2,48 % des paiements de Medicare Advantage
information fournie par Reuters 06/04/2026 à 22:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

6 avril - ** Les actions des assureurs de santé américains augmentent dans les échanges prolongés après que les États-Unis aient finalisé l'augmentation de 2,48% des paiements Medicare Advantage l'année prochaine, au-dessus de l'augmentation de 0,09% proposée en janvier

** Les actions de Humana <HUM.N >, assureur axé sur Medicare, augmentent de 11,5%, CVS Health CVS.N augmente d'environ 9%, tandis que UnitedHealth Group UNH.N augmente de 9,2%

** Elevance Health ELV.N hausse de ~6%, Molina Healthcare

MOH.N hausse de 4,3%, Centene CNC.N hausse de 5,3%, tandis que Cigna CI.N hausse de 1,2%

**Les nouvelles viennent soulager les assureurs qui ont perdu des milliards de dollars en valeur de marché après que l'administration Trump a proposé une augmentation minimale de 0,09% des paiements Medicare Advantage 2027 en janvier

** UnitedHealth et CVS ont des lignes commerciales plus larges qui peuvent aider à amortir la volatilité de Medicare Advantage, tandis que Humana reste plus concentré sur les plans pour les adultes plus âgés.

Valeurs associées

CENTENE
35,390 USD NYSE +0,83%
CVS HEALTH
73,275 USD NYSE -0,29%
ELEVANCE HEALTH
302,570 USD NYSE +0,58%
HUMANA
182,805 USD NYSE +2,83%
MOLINA HEALTHCAR
143,250 USD NYSE +2,86%
THE CIGNA
275,750 USD NYSE +2,08%
UNITEDHEALTH GRO
281,430 USD NYSE +1,52%
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