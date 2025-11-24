Les assureurs santé augmentent suite à l'annonce que Trump envisage de prolonger les subventions de l'ACA

Les actions des assureurs de santé américains ont bondi lundi après que les médias ont rapporté que la Maison Blanche se préparait à dévoiler un cadre de politique de santé qui prolongerait les subventions aux primes de l'Affordable Care Act - également connu sous le nom d'Obamacare - pour deux ans et ajouterait de nouvelles limites d'éligibilité.

Les actions de Centene CNC.N ont augmenté de 9,7 % et Molina Healthcare MOH.N a gagné 6,3 %, tandis qu'Elevance Health ELV.N et Unitedhealth UNH.N étaient en hausse d'environ 2,8 % et 2,3 %, respectivement, dans les échanges de pré-marché.

Des millions de personnes inscrites à l'ACA risquent de subir de fortes augmentations de leurs primes si les subventions expirent le 31 décembre sans être remplacées, ce qui remet en question l'accessibilité des soins de santé.

Les assureurs se sont préparés à l'incertitude liée à ces fortes hausses de primes et à une éventuelle baisse des inscriptions en 2026. Le plan , qui pourrait être annoncé dès lundi selon Politico, devrait atténuer ces risques.

"Bien que les rapports sur ces propositions soient encore à un stade précoce et que des changements importants puissent encore être apportés, nous les considérons comme favorables aux services de santé, y compris les hôpitaux, les soins gérés et les activités connexes", a écrit Michael Wiederhorn, analyste d'Oppenheimer & Co, dans une note.

Les investisseurs s'étaient montrés prudents face à l'expiration des crédits d'impôt améliorés en cas de pandémie et le secteur a été confronté à l'incertitude quant au renouvellement des subventions.

L'opinion publique reste très favorable à la prolongation des crédits. Un récent sondage a révélé qu'environ trois quarts des adultes américains étaient favorables à leur renouvellement.