Les assureurs santé américains en hausse après un sondage qui révèle que la plupart des personnes interrogées sont favorables à l'extension du crédit d'impôt
information fournie par Reuters 03/10/2025 à 18:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 octobre - ** Les actions des assureurs santé américains augmentent après qu'un sondage de la société de recherche sur la santé KFF révèle qu'environ 78% des répondants, tous partis politiques confondus, souhaitent que le Congrès prolonge les crédits d'impôt sur les primes pour les régimes prévus par la Loi sur les soins abordables, ou Obamacare

** Les actions de UnitedHealth UNH.N en hausse de 2,2% à 361,61 $, Humana HUM.N en hausse de 6,8% à 274,1 $, Elevance

ELV.N en hausse de 4,4% à 355,09 $, Centene CNC.N en hausse de 3,4% à 38,08 $ et Cigna CI.N en hausse de ~6% à 313,91 $

** "Peut-être que (le sondage) donne aux investisseurs des organisations de soins gérés (MCO) l'espoir que les subventions fédérales pourraient être prolongées, ce qui aiderait à dissiper un vent contraire qui menace les résultats à partir de 2026 dans ce marché final clé", déclare Julie Utterback, analyste chez Morningstar.

** Environ 92% des démocrates, 82% des indépendants et 59% des républicains, qui ont participé au sondage, ont déclaré qu'ils souhaitent que le Congrès prolonge les crédits d'impôt - KFF

** Le crédit d'impôt sur les primes aide les individus à s'offrir une assurance maladie en fournissant une aide financière à ceux qui n'ont pas accès à une couverture subventionnée

** En incluant les gains de la session, UNH a baissé de ~29%, HUM a augmenté de 8%, ELV a baissé de ~4%, CNC a baissé de 37%, CI a baissé de ~4% depuis le début de l'année

