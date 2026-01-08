Les assureurs de soins de santé progressent après que la Chambre des représentants des États-Unis a fait avancer le rétablissement des subventions aux soins de santé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 janvier - ** Les actions des assureurs de santé augmentent de 1 à 2 %

** La Chambre des représentants des États-Unis a avancé mercredi la législation démocrate qui rétablirait les subventions aux soins de santé expirées

** Les actions d'Elevance Health ELV.N ont augmenté de 2,4% à 375,04 $, Centene CNC.N a augmenté de 1,4% à 46,41 $, Cigna CI.N a augmenté de 1,5% à 283,19 $, UnitedHealth UNH.N a augmenté de 1,3% à 346,1 $ et Molina Healthcare MOH.N a augmenté de 1,8% à 179,6 $

** La législation démocrate rétablirait les subventions aux soins de santé qui réduisent les coûts pour 24 millions d'Américains qui obtiennent leur couverture par le biais de la Loi sur les soins abordables, qui a expiré à la fin de 2025

** Des millions de personnes qui achètent leur couverture médicale dans le cadre de la loi sur les soins abordables (Affordable Care Act) devront payer des primes plus élevées si le Congrès n'intervient pas après l' expiration des subventions américaines de l'ère COVID le 31 décembre

** Environ 24 millions d'Américains achètent leur assurance maladie dans le cadre de l'ACA, surnommée Obamacare parce qu'elle a été adoptée par le président démocrate Barack Obama

** Au cours des 12 derniers mois, l'ELV a baissé de 5 %, l'UNH a baissé de 34,7 %, le CNC a baissé de 32,1 %, le CI a baissé de 0,3 % et le MOH a baissé de 40,4 %