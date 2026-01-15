 Aller au contenu principal
Les assureurs de soins de santé augmentent après que Trump a dévoilé son nouveau plan de soins de santé
information fournie par Reuters 15/01/2026 à 19:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 janvier - ** Les actions des assureurs de santé augmentent après que le président américain Donald Trump a annoncé un plan de santé qui, selon la Maison Blanche, réduirait les prix des médicaments et les primes d'assurance, rendrait les prix plus transparents et responsabiliserait les compagnies d'assurance

** Les actions de UnitedHealth UNH.N augmentent de 1%, Centene CNC.N augmente de 2,5%, CVS CVS.N augmente de 1,6%, Cigna CI.N augmente de 1,4%, Elevance Health ELV.N augmente de 2,1% et Molina Healthcare augmente de 2,4%

** Le cadre de Trump, appelé "The Great Healthcare Plan" et décrit dans une fiche d'information de la Maison Blanche, comprend un programme de réduction du partage des coûts de l'assurance qui pourrait réduire les primes des plans Obamacare les plus courants de plus de 10 % et remplace les subventions gouvernementales pour l'assurance par des paiements directs aux Américains

** Les analystes de Leerink Partners déclarent: "Notre première lecture du grand plan de santé de la Maison Blanche est qu'il devrait avoir un impact assez limité sur notre couverture élargie"

** "Il s'agit, selon nous, d'une question centrale concernant les subventions et qui semble certainement soutenir l'idée que l'administration souhaite mettre en place une solution", ajoute la société de courtage

Valeurs associées

CENTENE
47,355 USD NYSE +2,57%
CVS HEALTH
80,870 USD NYSE +1,92%
ELEVANCE HEALTH
382,235 USD NYSE +2,49%
THE CIGNA
277,050 USD NYSE +2,24%
UNITEDHEALTH GRO
338,900 USD NYSE +1,18%
