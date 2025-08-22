Les assureurs de santé gagnent du terrain après qu'un juge a suspendu une partie des changements apportés à l'assurance de la Loi sur les soins abordables

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 août - ** Les actions des assureurs de santé américains augmentent de 1 à 3 %

** Un juge fédéral a suspendu certaines parties des changements réglementaires prévus par le Département américain de la santé et des services sociaux pour le marché de l'assurance maladie de la Loi sur les soins abordables, quelques jours avant leur entrée en vigueur

** Les actions de UnitedHealth UNH.N en hausse de 1,1% à 306,68 $, Elevance ELV.N en hausse de 2,4% à 317,11 $, Centene

CNC.N en hausse de 1,4% à 29,22 $ et Cigna CI.N en hausse de 2,9% à 306,90 $ ** Les analystes ont mis en garde contre les risques pour les activités d'échange des assureurs, prévoyant que les inscriptions au marché des soins abordables tomberont à 18 millions d'ici 2027, contre 24 millions en 2025, en raison des restrictions d'éligibilité et de l'expiration probable des subventions

** Les plans de la Loi sur les soins abordables, ou Obamacare, offrent une échelle mobile de subventions gouvernementales basées sur le revenu

** Jusqu'à la dernière clôture, UNH a baissé de 39,3 %, ELV a baissé de 14,1 %, CNC a baissé de 51,8 % et CI a augmenté de 11,1 %, depuis le début de l'année