 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 988,00
+0,43%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les assureurs de santé gagnent du terrain après qu'un juge a suspendu une partie des changements apportés à l'assurance de la Loi sur les soins abordables
information fournie par Reuters 22/08/2025 à 19:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 août - ** Les actions des assureurs de santé américains augmentent de 1 à 3 %

** Un juge fédéral a suspendu certaines parties des changements réglementaires prévus par le Département américain de la santé et des services sociaux pour le marché de l'assurance maladie de la Loi sur les soins abordables, quelques jours avant leur entrée en vigueur

** Les actions de UnitedHealth UNH.N en hausse de 1,1% à 306,68 $, Elevance ELV.N en hausse de 2,4% à 317,11 $, Centene

CNC.N en hausse de 1,4% à 29,22 $ et Cigna CI.N en hausse de 2,9% à 306,90 $ ** Les analystes ont mis en garde contre les risques pour les activités d'échange des assureurs, prévoyant que les inscriptions au marché des soins abordables tomberont à 18 millions d'ici 2027, contre 24 millions en 2025, en raison des restrictions d'éligibilité et de l'expiration probable des subventions

** Les plans de la Loi sur les soins abordables, ou Obamacare, offrent une échelle mobile de subventions gouvernementales basées sur le revenu

** Jusqu'à la dernière clôture, UNH a baissé de 39,3 %, ELV a baissé de 14,1 %, CNC a baissé de 51,8 % et CI a augmenté de 11,1 %, depuis le début de l'année

Valeurs associées

CENTENE
29,525 USD NYSE +2,45%
ELEVANCE HEALTH
318,240 USD NYSE +2,90%
HUMANA
300,320 USD NYSE +1,97%
THE CIGNA
306,790 USD NYSE +1,94%
UNITEDHEALTH GRO
306,966 USD NYSE +1,17%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank