Les assureurs américains devraient couvrir les vaccins COVID mis à jour cette année, selon des sources industrielles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Amina Niasse

La couverture générale du vaccin COVID-19 par l'assurance maladie américaine ne devrait pas changer cet automne, même après que la Food and Drug Administration a limité le vaccin aux personnes âgées de 65 ans et plus ou à celles qui ont des problèmes de santé, ont déclaré des sources de deux organisations professionnelles de l'assurance.

La couverture pourrait changer à partir de janvier 2026, lorsque les plans de santé offriront de nouvelles prestations annuelles et en fonction du type de recommandations formulées dans les mois à venir par le comité consultatif externe des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies, ont-elles ajouté.

Les assureurs américains offrent actuellement une large couverture gratuite pour les premiers vaccins et les rappels annuels COVID sur la base des recommandations de ce comité, connu sous le nom de Comité consultatif sur les pratiques de vaccination, comme l'exige la loi sur les soins abordables (Affordable Care Act).

Le secrétaire d'État à la santé, Robert F. Kennedy Jr, sceptique à l'égard des vaccins, a remis en question la sécurité des vaccins utilisés contre le COVID et a modifié les critères d'admissibilité aux vaccinations. Il a remplacé les 17 membres du comité consultatif par des personnes partageant son point de vue et a annoncé que le CDC cesserait de recommander le vaccin contre le COVID pour les femmes enceintes et les enfants en bonne santé.

Susan Monarez, la directrice du CDC choisie par Kennedy, a été renvoyée mercredi à l'adresse , une décision qu'elle a attribuée aux changements de politique vaccinale de l'agence, selon un proche collaborateur.

Robert F. Kennedy Jr a également fait appel au commissaire de la FDA, Marty Makary, qui a conduit la FDA à restreindre son approbation aux personnes âgées de 65 ans et plus ou aux personnes âgées de 6 mois à 64 ans présentant un risque de maladie grave. Le ministère américain de la santé et des services sociaux a déclaré que les autres personnes pouvaient se faire vacciner en consultation avec leur médecin.

"Les plans de santé individuels et les promoteurs de plans seront préparés à prendre des décisions de couverture fondées sur la science, les preuves et les données médicales les plus récentes", a déclaré un porte-parole de l'association professionnelle America's Health Insurance Plans (plans d'assurance santé américains).

Le porte-parole a ajouté que les décisions seront fondées sur des preuves et tiendront compte des recommandations formulées par le comité de conseillers externes du CDC.

Un porte-parole d'Aetna, l'assureur de CVS Health CVS.N , a déclaré que pour les plans qu'il gère et finance, la société continuera à fournir une couverture pour les vaccins COVID sans partage des coûts.

UnitedHealth Group UNH.N et Cigna CI.N n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.