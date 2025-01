Les assureurs américains de biens et de risques divers s'effondrent alors que les pertes dues aux incendies de Los Angeles s'accumulent

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de commentaires d'analystes aux paragraphes 5,6,7,12; mise à jour des prix aux paragraphes 8-9) par Manya Saini

Les actions des compagnies d'assurance dommages américaines ont baissé en début de séance vendredi, en raison des inquiétudes concernant les milliards de dollars de sinistres potentiels liés aux incendies de forêt qui menacent Los Angeles, en Californie.

L'incendie de Palisades, entre Santa Monica et Malibu, sur le flanc ouest de la ville, et l'incendie d'Eaton, à l'est, près de Pasadena, sont déjà les plus destructeurs de l'histoire de Los Angeles . Ils ont consumé plus de 34 000 acres (13 750 hectares) - soit environ 53 miles carrés - et près de 10 000 structures, réduisant des quartiers entiers en cendres.

J.P.Morgan a doublé ses prévisions de pertes assurées pour les porter à plus de 20 milliards de dollars.

"Nous nous attendons à ce que les pertes assurées atteignent plusieurs milliards de dollars, compte tenu de la valeur élevée des habitations et des entreprises dans les zones touchées, et à ce qu'elles entraînent des pertes importantes pour les assureurs multirisques qui détiennent une part importante du marché des habitations et des biens commerciaux à Los Angeles", a déclaré Moody's Ratings dans une note.

"Il faudra des semaines ou des mois pour déterminer l'ampleur des dommages assurés, mais les incendies de Los Angeles sont probablement parmi les plus coûteux de l'histoire de l'État", a ajouté l'agence.

Raymond James prévoit des pertes assurées comprises entre 11 et 17,5 milliards de dollars et estime que la catastrophe pourrait devenir l'incendie de forêt le plus coûteux de l'histoire des États-Unis. Les analystes de Morningstar DBRS ont estimé les pertes assurées à plus de 8 milliards de dollars, sur la base d'estimations préliminaires.

Travelers TRV.N , l'entreprise phare du secteur, a chuté de 4 % avant la fermeture de la bourse. Mercury General a chuté de 32%, tandis qu'Allstate ALL.N , Chubb CB.N et AIG AIG.N ont perdu entre 4,5% et 6%.

Les assureurs européens ont également baissé: Beazley BEZG.L , Lancashire LRE.L et Hiscox HSX.L ont chuté de 2% à 4% et ont été parmi les plus grands perdants parmi les grandes et moyennes capitalisations cotées au Royaume-Uni. .FTLC .

Le quartier de Pacific Palisades est l'un des quartiers les plus chers des États-Unis, où vivent les célébrités d'Hollywood et des demeures de plusieurs millions de dollars. Avant la catastrophe de cette semaine, ses coûts d'assurance étaient parmi les plus abordables du pays, selon une analyse de Reuters .

Mais cette situation est susceptible de changer après l'ampleur des pertes prévues dans les incendies de forêt qui ravagent actuellement Los Angeles, ainsi que les changements réglementaires adoptés à la fin de l'année dernière, ont déclaré quatre analystes à Reuters en début de semaine.

"Alors que les principaux assureurs de biens américains sont en bonne situation financière, le marché californien de l'assurance de biens a été difficile... ce qui a conduit de nombreux assureurs à repenser leur offre de produits, y compris une sortie pure et simple du marché", a écrit Morningstar DBRS dans une note à l'intention des clients.