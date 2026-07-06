Les associations d'investisseurs estiment que l'autorité de régulation de Wall Street devrait s'en tenir aux rapports trimestriels

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Le secteur de l'investissement exhorte la principale autorité de régulation de Wall Street à maintenir sa pratique actuelle consistant à exiger des sociétés cotées en bourse qu'elles publient des rapports trimestriels , selon l'ensemble des lettres de commentaires du public disponibles lundi. Les réactions à une proposition visant à permettre aux entreprises d’opter pour des rapports semestriels ont mis en évidence un clivage entre, d’une part, les appels des investisseurs en faveur d’une plus grande transparence et, d’autre part, le souhait des conseils d’administration de ne plus subir les pressions liées à la saison des résultats.

Les investisseurs affirment que leur besoin d’informations sur les entreprises pour prendre des décisions d’investissement l’emporte sur tout avantage lié à l’allègement des obligations de déclaration pesant sur les entreprises, qui doivent supporter des coûts pour compiler et faire auditer leurs résultats d’exploitation tous les trois mois, comme l’ont montré les lettres de commentaires et les déclarations publiques. La Commission américaine des opérations boursières (SEC), donnant suite à un appel public lancé par le président Donald Trump, a proposé en mai d’autoriser les entreprises cotées à Wall Street à passer à un reporting semestriel, estimant que cela pourrait dissuader les dirigeants d’adopter une vision à court terme et réduire les coûts comptables et de mise en conformité, jugés trop lourds.

L’agence a toutefois reconnu l’existence d’une série de risques potentiels, tels que le fait de laisser certains investisseurs moins bien informés, d’éroder la perception d’équité et d’affaiblir la surveillance du comportement des entreprises.

Lundi était la date limite pour soumettre des commentaires sur cette proposition. La SEC n’a pas souhaité s’exprimer sur le calendrier des prochaines étapes.

JPMorgan JPM.N , Nasdaq NDAQ.O et d’autres ont salué cette proposition, estimant qu’elle renforcerait également les marchés des capitaux, notamment en permettant aux entreprises d’adopter une perspective à plus long terme sur leurs performances.

Toutefois, l’Investment Company Institute, un groupe de pression représentant notamment les fonds communs de placement et les fonds cotés en bourse, a déclaré dans une lettre de commentaires soumise lundi que, bien qu’il soutienne l’allègement des contraintes pesant sur les entreprises, une enquête menée auprès de 14 membres représentant 6 100 milliards de dollars d’actifs montrait que ceux-ci considéraient très majoritairement les rapports trimestriels comme très (62 %) ou modérément (29 %) importants.

Les personnes interrogées estimaient que les comptes trimestriels et les commentaires de la direction sur la situation financière et les résultats d’exploitation des entreprises revêtaient une importance particulière, précise la lettre.

La Managed Funds Association, qui représente les fonds spéculatifs et autres gestionnaires d’actifs, a également appelé la SEC à abandonner cette proposition. Bryan Corbett, son président, a déclaré dans un communiqué que des informations pertinentes et communiquées en temps opportun étaient essentielles pour les investisseurs.

Des commentaires soumis précédemment par le California Public Employees’ Retirement System et l’American Accounting Association s’y opposaient également, cette dernière affirmant qu’une publication semestrielle plutôt que trimestrielle pourrait permettre à des problèmes comptables de passer inaperçus plus longtemps, « ce qui risquerait d’augmenter les coûts de remédiation lorsqu’ils seraient finalement découverts ». Les États-Unis exigent des rapports trimestriels depuis 1970, tandis que d’autres pays autorisent de telles publications deux fois par an.