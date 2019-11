Les aspects sociaux présentent un risque de crédit élevé pour 14 secteurs

(NEWSManagers.com) - Les dettes souveraines des pays émergents, les industries pharmaceutique et automobile comptent parmi les principaux secteurs confrontés à un risque de crédit social élevé

Les considérations sociales représentent un " risque élevé " pour la qualité de crédit de 14 secteurs totalisant environ 8.000 milliards de dollars de dette notée, selon un rapport publié ce 31 octobre par Moody' s Investors Service (*). Moody' s a évalué l' importance des considérations sociales, -plus répandues que les risques environnementaux (11 secteurs totalisant environ 2.000 milliards de dollars de dette notée), sur la qualité de crédit de 82 industries globales, sur la base d' une échelle à quatre niveaux : " risque très élevé " , " risque élevé " , " risque modéré " , " risque faible " .

Bien que 14 secteurs soient jugés comme étant exposés à un " risque élevé " , aucun n' entre dans la catégorie " risque très élevé " . La majorité des industries sont considérées comme confrontées à un " risque modéré " . " Les secteurs comportant un risque de crédit social élevé peuvent être répartis en quatre groupes principaux : les gouvernements de pays émergents, les établissements de santé et de formation, les industries lourdes redéfinies par les forces sociales et environnementales, et les secteurs de la consommation régis par une réglementation à vocation sociale " explique Rahul Ghosh, viceprésident senior de Moody' s. " Les considérations sociales influencent la qualité de crédit de tous ces secteurs, les émetteurs les plus exposés devant adapter leurs modèles d' entreprise, bilans comptables, ou politiques, dans le cas des gouvernements, afin de contrôler ces risques. "

Pour les dettes souveraines des pays émergents, certaines questions, telles que l' inégalité des revenus, l' accès aux services essentiels, la violence et la criminalité peuvent toutes devenir des obstacles importants à leur qualité de crédit.

L' importance sociétale majeure des secteurs de la santé (y compris organismes d' assurance maladie et compagnies pharmaceutiques) et de l' éducation implique que ces secteurs soient généralement sensibles aux tensions sociales et aux pressions démographiques, notamment au niveau de l' accès aux services et de leur accessibilité tarifaire. Par conséquent, ils sont généralement lourdement réglementés et exposés à des programmes législatifs et politiques variables.

L' interaction croissante entre les forces environnementales et sociales aura un effet transformationnel sur les constructeurs automobiles, les services publics et les fabricants de matières premières chimiques. Enfin, les secteurs des jeux et du tabac courent le risque d' un renforcement des exigences réglementaires, et feront sans doute l' objet du militantisme des consommateurs et de la surveillance des médias en raison du danger ressenti comme provenant de certains de leurs produits et services.

Risque modéré pour le secteur de la gestion d'actifs

En ce qui concerne la gestion d' actifs, assorti d' un risque modéré et dont la dette notée s' élève à 68 milliards de dollars, Moody' s estime que le manque de diversité dans le secteur génère des risques en termes de capital humain dans des régions qui exigent la publication d' informations sur la diversité dans les organisations, l' égalité des rémunérations hommes/femmes et la composition des conseils d' administration.

Il existe aussi de nouveaux risques dans les relations avec la clientèle au moment où les gestionnaires cherchent à se rapprocher des investisseurs finaux et où la dépendance croissante sur les technologies augmente les risques en matière de cybersécurité .L' adoption de plus en plus fréquente de calendriers dictés par des considérations sociales est positive pour les produits d' investissement avec des filtres ESG et des services de gouvernance, tout particulièrement parmi les jeunes investisseurs.

(*) " Social considerations pose high credit risk to fourteen sectors with $8 trillion of rated debt" , 31 octobre 2019