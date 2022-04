Les arbitrages de Talence Gestion en mars

Telence Gestion privilégie les sociétés qui peuvent augmenter leur prix face à l’accélération de l’inflation. (© Shutterstock)

Dans ses différents fonds, la société de gestion privilégie les sociétés disposant d’un pouvoir de prix face face à l’accélération de l’inflation. Elle s’est ainsi positionnée en mars sur Edenred et le papetier finlandais Stora Enso. Dans l’univers des petites et moyennes capitalisations, Talence Gestion apprécie notamment GTT, ID Logistics, Mersen, Sword, Hopscotch, Perrier Industrie et Technicolor.

Voici les mouvements des principaux fonds de Talence Gestion en mars.

Talence Euromidcap (encours global : 64,48 millions d’euros). Le fonds investit dans des valeurs de petite et moyenne taille (entre 100 millions et 8 milliards d’euros de capitalisation boursière) de la zone euro.

Son gérant Jean-François Arnaud a réalisé peu de mouvements significatifs au cours du mois écoulé. Il a fait rentrer dans le portefeuille Encavis , société allemande dans le renouvelable.

Dans le même domaine, deux autres valeurs ont été renforcées : Neoen et Verbio . A l’inverse, le fonds a réduit entre autres la pondération des titres Nexans et Seb . Les fortes convictions du gérant pour les prochains mois en valeurs françaises sont Alten , GTT et ID Logistics . Ces deux dernières lignes sont les principales du fonds (respectivement 3,6% et 3,7%).

Enfin, le portefeuille de Talence Euromidcap reste équilibré entre valeurs de croissance (48%) et cycliques/value (52%).

Valeurs françaises de petites capitalisation

Talence Sélection PME (encours global : 51,83 millions d’euros). Le fonds investit essentiellement dans des valeurs françaises de petite capitalisation. Le gérant Régis Lefort a réduit l’exposition de Talence Sélection PME aux valeurs