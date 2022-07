Les arbitrages de Talence Gestion en juin

Telence Gestion privilégie les valeurs de qualité présentant une structure financière solide. (© DR)

Anticipant le maintien d’une volatilité élevée, la société de gestion reste prudente sur les marchés. Elle privilégie les valeurs de qualité présentant une structure financière solide, une exposition à des secteurs peu corrélés au cycle économique, ainsi qu’un solide pouvoir de prix.

Voici les mouvements des fonds de Talence Gestion en juin.

Talence Euromidcap

(encours global : 53,4 millions d’euros)

Le fonds investit dans des valeurs de petite et moyenne taille (entre 100 millions et 8 milliards d’euros de capitalisation boursière) de la zone euro.

Son gérant Jean-François Arnaud a fait rentrer dans le portefeuille cinq titres présentant des niveaux de valorisation jugés désormais plus raisonnables : Aperam , D’ieteren , Esker , Norma et Spie .

Le fonds a aussi renforcé plusieurs positions qui ont sensiblement baissé et qui disposent d’une bonne visibilité, à l’image de Alten , Elis et Interparfums . À l’inverse, il a profité de la bonne tenue de GTT et Nexans pour en réduire le poids dans le portefeuille.

Fin juin, Jean-François Arnaud citait Amplifon , Barco, GTT , Huhtamaki, ID Logistics , Interparfums , Kinepolis , Reply, Vidrala et Viscofan parmi ses fortes convictions pour les prochains mois.

À fin juin, les principales positions du fonds sont Amplifon (4%), Barco