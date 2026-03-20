Les appels haussiers donnent de l'élan à FedEx dans un environnement macroéconomique désordonné

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 mars - ** FedEx FDX.N a déclaré jeudi que la demande mondiale est restée stable au début du mois de mars malgré le conflit en Iran et a ajouté que les suppléments carburant aident à protéger ses marges bénéficiaires de la hausse des prix du carburant.

** Les actions de la société ont augmenté de 1,5 %

LIVRÉ À NOUVEAU

** TD Cowen ("acheter", PT: $426) déclare que FedEx bénéficie de "gains commerciaux de haute qualité" et de progrès continus sur les initiatives de qualité des revenus qui augmentent les rendements et aident à compenser les vents contraires macroéconomiques, y compris les perturbations au Moyen-Orient et les coûts de rémunération plus élevés

** Raymond James ("surperformer", PT: $415) pense que "la scission récemment annoncée de FedEx Freight en une société autonome devrait servir d'événement de déblocage de la valeur et soumettra à un examen plus approfondi les opérations du segment Freight"

** Wells Fargo ("surpondérer", PT: $450) déclare que l'unité Express de FedEx "a de nouveau tenu ses promesses", citant un volume, une tarification et des marges plus élevés que prévu; note que les avantages de la transformation émergent puisque la société prévoit maintenant environ 1 milliard de dollars d'économies cette année

** Morningstar (juste valeur: 272 $) dit qu'il surveillera comment la hausse des prix du pétrole et les tensions continues au Moyen-Orient se répercutent sur les coûts d'expédition dans les semaines à venir