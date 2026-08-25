Les anticipations d'inflation au Royaume-Uni remontent en août après avoir baissé récemment, selon une enquête Citi/YouGov

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les anticipations d’inflation du grand public au Royaume-Uni ont augmenté en août, inversant la tendance après avoir baissé ces derniers mois, selon une enquête de la banque américaine Citi et de l’institut de sondage YouGov publiée mardi.

Les anticipations d’inflation pour les 12 prochains mois ont bondi à 3,9%, contre 3,4% en juillet, tandis que celles concernant la hausse des prix à plus long terme ont progressé à 4,1% — leur plus haut niveau depuis avril —, contre 3,7% auparavant.

"L'inflation devant s'accélérer au cours des prochains mois, il s'agit là d'une évolution « hawkish » (favorable à un resserrement monétaire) dans cette série", a déclaré Citi. La Banque d'Angleterre surveille de près les signes indiquant que la flambée des prix de l'énergie provoquée par la guerre en Iran pourrait se transformer en pressions inflationnistes plus durables.

Citi a déclaré qu’il fallait se garder de surinterpréter un seul rapport pris isolément et que "la publication du mois prochain devrait donner une meilleure indication sur la manière d’interpréter cette hausse".