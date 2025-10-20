Les analystes sont optimistes sur SLB, citant la reprise des marchés finaux et le potentiel de hausse

20 octobre - ** La société de services pétroliers SLB

SLB.N a dépassé les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre vendredi , car une demande stable en Amérique du Nord et les contributions de sa récente acquisition de ChampionX ont permis de compenser le ralentissement de l'activité pétrolière dans d'autres régions

** Les actions de SLB augmentent de 1,1 % à 32,98 $ en préouverture de marché

LES ANALYSTES SONT OPTIMISTES SUR SLB

** TD Cowen ("acheter", PT: 56) estime que les marchés finaux de SLB atteignent leur point bas et que, à moins d'une calamité des prix du pétrole, les estimations consensuelles pourraient avoir plus de potentiel de hausse que de baisse

** Le cabinet considère que les prévisions du T4 sont encourageantes après plusieurs périodes de révisions négatives et qu'il existe un potentiel de hausse pour 2026 si les marchés problématiques en 2024/2025 peuvent commencer à se redresser

** RBC Capital Markets ("surperformance", PT: 43 $) indique que même si les actions ont stagné alors que le marché attend un catalyseur opérationnel, la société de courtage continue de voir une solide valeur à long terme pour SLB à ces niveaux

** Piper Sandler relève sa note de "neutre" à "surpondérer" et augmente son objectif de cours de 41 $ à 42 $

** Le cabinet de courtage indique qu'il a réévalué la situation, SLB annonçant un point bas en Arabie saoudite avec une reprise de l'activité prévue au 1er semestre 2026, la publication des chiffres pro-forma de ChampionX et une divulgation meilleure que prévu concernant son activité numérique