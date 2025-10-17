Les analystes sont optimistes quant aux perspectives de croissance de Charles Schwab

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 octobre - ** La société de courtage américaine Charles Schwab SCHW.N a dépassé les attentes de bénéfices du troisième trimestre jeudi, les actifs des clients ayant atteint un niveau record et les revenus des transactions ayant grimpé en flèche

** La médiane des prévisions des 23 courtiers qui couvrent le titre est de 112 $, avec une note moyenne d'"achat" - données LSEG

"BIEN POSITIONNÉ POUR UNE CROISSANCE À LA POINTE DE L'INDUSTRIE"

** J.P.Morgan ("surpondérer", PT: 121 $) affirme que le bilan de la société continue de se normaliser dans une direction positive, avec la réévaluation du portefeuille et la croissance des actifs qui devraient soutenir l'expansion de la marge d'intérêt nette, même dans le cadre de la baisse des taux à court terme, ce qui soutiendra davantage les bénéfices

** William Blair ("surperformer") dit que l'inflexion des liquidités des clients, l'accélération des rendements nets, la discipline des dépenses et le rendement du capital entraîneront une croissance des bénéfices de plus de 40 % en 2025 et d'environ 10 % en 2026 et 2027

** Citizens ("market outperform", PT: $110) dit qu'avec le remaniement du bilan et d'autres compensations à la baisse des taux d'intérêt, la société est bien positionnée pour résister aux réductions de la Fed, et même pour délivrer une forte croissance de la marge d'intérêt nette () et du revenu d'intérêt net ()

** Jefferies ("buy", PT: $114) dit "nous pensons que SCHW est bien positionné pour une croissance à la pointe de l'industrie"