Les analystes saluent les résultats de Netflix, mais s'inquiètent de pressions sur les marges
information fournie par Zonebourse 21/01/2026 à 18:07
- Chez HSBC, le ton reste plutôt constructif, la banque d'origine britannique préférant retenir le quatrième trimestre robuste enregistré par le groupe californien, tout en notant un affaiblissement des perspectives de marges à court terme, lié à une stratégie jugée plus offensive. Ses analystes maintiennent leur recommandation d'achat, estimant que Netflix renforce durablement son offre et pourrait continuer à tirer parti d'une éventuelle acquisition de Warner Bros., mais ils ramènent leur objectif de cours de 107 à 106 euros.
- Les équipes d' UBS soulignent elles aussi la qualité de la performance opérationnelle de l'entreprise technologique, saluant des résultats supérieurs aux attentes et une prévision de chiffre d'affaires jugée solide même si l'établissement suisse pointe un contexte plus "confus" sur les marges, dans un environnement d'accélération des investissements afin de soutenir la croissance. Si la hausse des revenus à un chiffre élevé est confirmée, l'expansion des marges devrait être plus progressive, prévient UBS, qui maintient son conseil d'achat tout en réduisant sa cible de 150 à 130 dollars.
- Pour Jefferies , la publication du quatrième trimestre offre "de quoi satisfaire à la fois les haussiers et les baissiers" sur le titre avec une publication qui s'avère globalement mitigée, entre un objectif de marge opérationnelle pour 2026 de 32% inférieur aux attentes du marché (33%) et une modeste hausse des heures de visionnage au second semestre. Le broker estime néanmoins que Netflix reste bien positionné sur sa trajectoire de croissance de long terme et identifie un prix plancher autour de 75 dollars, jugeant que toute amélioration de la visibilité sur les opérations de M&A constituerait un catalyseur positif.
- Chez Canaccord Genuity , l'accent est mis sur la dynamique saine du chiffre d'affaires et sur la montée en puissance du modèle publicitaire, qui permet de soutenir un niveau d'investissement plus élevé. Le courtier réitère sa recommandation d'achat tout en ramenant son objectif de cours à 125 dollars, contre 152,50 auparavant.
- Seul l'allemand DZ Bank adopte une lecture résolument optimiste de la publication, considérant les résultats de quatrième trimestre comme solides tout en estimant que les objectif 2026 s'avèrent un peu trop conservateurs. D'après la banque, la baisse du titre observée depuis l'annonce de l'offre sur Warner a largement intégré les risques. "En cas de succès et d'intégration fluide, le groupe pourrait donner naissance à un véritable géant du divertissement, capable de dominer durablement le paysage médiatique mondial", souligne DZ, qui confirme sa recommandation d'achat avec une "juste valeur" (fair value) fixée à 120 dollars.
