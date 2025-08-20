 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 995,89
+0,21%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les analystes s'attendent à ce que la pilule contre l'obésité de Viking reste compétitive malgré le revers de l'essai
information fournie par Reuters 20/08/2025 à 13:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 août - ** La pilule amaigrissante expérimentale de Viking Therapeutics VKTX.O , VK2735, a aidé les patient·e·s à perdre 12,2% de leur poids corporel dans un essai de phase intermédiaire, mais n'a pas atteint les attentes de Wall Street de 15%

** Dix-sept des 19 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée", 2 comme "conservée"; leur prévision médiane est de 90,59 $ - données compilées par LSEG

POSITIONNEMENT CONCURRENTIEL INTACT

** Oppenheimer ("Outperform", PT:$100) estime que le profil reste favorable, avec une marge d'amélioration supplémentaire par le biais d'ajustements de dose

** BTIG ("Buy", PT:$125) déclare que le "positionnement concurrentiel du médicament est intact malgré la chute du marché" après les données de mi-parcours

** ajoute que "bien que le profil de sécurité et de tolérabilité n'ait pas été aussi net qu'en phase 1, comme on pouvait s'y attendre à des niveaux de dose plus élevés, nous considérons que les données sur le VK2735 oral sont compétitives parmi les principaux agents oraux contre l'obésité en cours de développement"

** William Blair ("Outperform") estime qu'il est peu probable que Viking fasse progresser les versions à plus forte dose du régime quotidien de 90 mg ou de 120 mg en raison des taux élevés d'abandon du traitement

** J.P.Morgan ("Overweight") pense qu'il est raisonnable de commencer par des doses plus faibles et de les augmenter progressivement, ce qui pourrait conduire à un profil de tolérance compétitif sans avoir d'impact significatif sur l'efficacité dans des études plus longues

Valeurs associées

VIKING THERAPEUTICS
24,3600 USD NASDAQ -42,12%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank