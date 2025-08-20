Les analystes s'attendent à ce que la pilule contre l'obésité de Viking reste compétitive malgré le revers de l'essai

20 août - ** La pilule amaigrissante expérimentale de Viking Therapeutics VKTX.O , VK2735, a aidé les patient·e·s à perdre 12,2% de leur poids corporel dans un essai de phase intermédiaire, mais n'a pas atteint les attentes de Wall Street de 15%

** Dix-sept des 19 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée", 2 comme "conservée"; leur prévision médiane est de 90,59 $ - données compilées par LSEG

POSITIONNEMENT CONCURRENTIEL INTACT

** Oppenheimer ("Outperform", PT:$100) estime que le profil reste favorable, avec une marge d'amélioration supplémentaire par le biais d'ajustements de dose

** BTIG ("Buy", PT:$125) déclare que le "positionnement concurrentiel du médicament est intact malgré la chute du marché" après les données de mi-parcours

** ajoute que "bien que le profil de sécurité et de tolérabilité n'ait pas été aussi net qu'en phase 1, comme on pouvait s'y attendre à des niveaux de dose plus élevés, nous considérons que les données sur le VK2735 oral sont compétitives parmi les principaux agents oraux contre l'obésité en cours de développement"

** William Blair ("Outperform") estime qu'il est peu probable que Viking fasse progresser les versions à plus forte dose du régime quotidien de 90 mg ou de 120 mg en raison des taux élevés d'abandon du traitement

** J.P.Morgan ("Overweight") pense qu'il est raisonnable de commencer par des doses plus faibles et de les augmenter progressivement, ce qui pourrait conduire à un profil de tolérance compétitif sans avoir d'impact significatif sur l'efficacité dans des études plus longues