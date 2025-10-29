 Aller au contenu principal
Les analystes restent prudents sur les risques liés à la demande pour Enphase Energy
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 12:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** Le fabricant d'onduleurs solaires Enphase Energy ENPH.O a prévu un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre inférieur aux estimations de Wall Street mardi, ajoutant que les tarifs douaniers de Trump ont eu un impact négatif sur ses marges

** Les actions d'ENPH ont baissé de plus de 8 % dans les échanges de pré-marché

LES ANALYSTES RESTENT PRUDENTS

** RBC Capital Markets("Sector Perform") réduit le PT à 31 $ de 33 $, citant la faible demande internationale et la fin du crédit d'impôt 25D, qui entraîne des activités de pull-forward, de déstockage et de safe harbor

** La croissance d'ENPH dépend de l'exécution de sa feuille de route et de l'extension d'un modèle de location prépayée + prêt pour aider les installateurs à regagner des parts de marché. Avec un déploiement limité, il est trop tôt pour juger - RBC

** J.P.Morgan ("Neutre") réduit le PT à 37 $ de 40 $, déclarant que la baisse des prévisions et la visibilité relativement limitée sur le moment de la reprise de la demande les amènent à abaisser leurs estimations

** Evercore ISI ("En ligne") réduit le PT à 33 $ de 40 $, notant qu'un rebond à partir du creux du T1 26 semble relativement inévitable sur le reste de l'année

** La société de courtage se dit sceptique quant au fait qu'une modeste augmentation de 5 % des prix de l'électricité suffirait à motiver les propriétaires à investir dans des améliorations solaires significatives telles que l'installation de systèmes solaires, de batteries ou d'équipements connexes

Valeurs associées

ENPHASE ENERGY
36,7000 USD NASDAQ 0,00%
