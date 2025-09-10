Les analystes estiment que les points de coupure pour les plans Medicare Advantage de 2026 sont remis en question

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

10 septembre - ** Leerink Partners, citant des données publiées dans un post LinkedIn , a déclaré que les critères pour les plans Medicare pour gagner des paiements de bonus "semblent contestés" ** Le post fait référence aux points de coupure des Centers for Medicare and Medicaid Services qui sont des points de coupure utilisés pour déterminer les "étoiles", ou les notations de qualité, pour les plans Medicare Advantage

** Les points de coupure plus stricts dans les notations étoilées de Medicare Advantage pourraient nuire aux paiements de primes en 2027 - Julie Utterback, analyste chez Morningstar

** Les actions d' Elevance ELV.N baissent de 1,8% à 307,73 dollars, tandis que UnitedHealth UNH.N et Humana

HUM.N baissent légèrement ** Le courtier Leerink ajoute dans une note qu'il semble que 58% des points de coupure se sont durcis, 17% se sont assouplis et 25% sont restés inchangés

** Pour 2025, 70% des mesures sont devenues plus strictes, 12% plus faciles et seulement 18% sont restées inchangées, selon la maison de courtage

** Les notations étoilées influencent le choix des assurés et déterminent les niveaux de remboursement du gouvernement

** Les Centers for Medicare et Medicaid Services n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters