les analystes estiment que le report de "GTA VI" à novembre 2026 permettrait à Take-Two d'effectuer un lancement plus important

par Zaheer Kachwala

Les retards répétés de "Grand Theft Auto VI" n'ont pas perturbé les analystes, qui pensent que la nouvelle fenêtre de sortie permettra à Take-Two Interactive de faire plus de bruit lorsqu'il lancera le titre très attendu de l'industrie du jeu vidéo l'année prochaine.

L'éditeur de jeux vidéo TTWO.O a repoussé la sortie du titre au 19 novembre de l'année prochaine, au lieu du 26 mai, marquant ainsi un deuxième retard public pour le jeu vidéo et entraînant une baisse de 6 % des actions de la société vendredi.

Le retard a déçu les fans et les investisseurs, mais les analystes estiment qu'il permet à "GTA VI" de bénéficier de la hausse des dépenses pendant les fêtes de fin d'année, le jeu devant engranger des milliards de dollars dès les premières semaines de sa sortie.

"La sortie du jeu à l'approche des fêtes de fin d'année offre plus de possibilités de l'associer à la fin des consoles de la génération actuelle, ce qui le rend plus intéressant pour Take-Two en raison des fonds marketing que les fabricants de consoles seront prêts à investir", a déclaré Joost van Dreunen, professeur de jeux à la Stern School of Business de l'université de New York.

Le report n'entraînerait pas non plus une réduction globale des prévisions de ventes annuelles pour les prochains exercices financiers de Take-Two, car les projections de réservations ne seraient que décalées. Jefferies a déclaré que la société de courtage "décalera simplement ses estimations de deux trimestres"

Les retards sont devenus monnaie courante dans le secteur des jeux vidéo, les studios étant confrontés à l'augmentation des coûts de développement et aux attentes élevées des fans , qui espèrent une expérience parfaite au moment du lancement.

"Ils (Take-Two) ont besoin que le jeu soit excellent et plus de temps rend cela plus probable", a déclaré Michael Pachter, directeur général de la planification stratégique chez Wedbush Securities.

DES RÉACTIONS PUBLIQUES MITIGÉES

La nouvelle du dernier retard a suscité un débat dans les forums publics sur la probabilité que Take-Two et le développeur Rockstar Games respectent le délai de novembre, compte tenu des antécédents de l'entreprise en matière de report de ses jeux.

"J'étais prudemment optimiste quant au respect de la date de mai, mais je m'attendais totalement à ce qu'il soit reporté à la fin de l'année 2026. La question est de savoir s'il va glisser jusqu'en 2027", a écrit un utilisateur sur Reddit.

L'attente et les retards répétés ont déclenché une frénésie de mèmes sur les médias sociaux concernant les événements qui pourraient se produire avant le lancement de "GTA VI". Des paris ont même été lancés sur des plateformes de prédiction telles que Polymarket, notamment sur la sortie du GPT-6 d'OpenAI, l'atteinte du million de dollars en bitcoin s et la sortie d'un nouvel album de Rihanna.

Malgré les retards, le portefeuille de Rockstar Games, qui compte des succès tels que la série "Red Dead Redemption", a incité certains utilisateurs à faire preuve d'un optimisme prudent, préférant laisser les développeurs prendre leur temps.

"Quelle que soit la date nécessaire pour obtenir le meilleur projet possible, c'est la date à laquelle il devrait être publié", a écrit un autre utilisateur de Reddit .