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Les analystes estiment que le potentiel de hausse de Pershing Square, la société d'Ackman, est limité alors qu'ils entament leur couverture
information fournie par Reuters 26/05/2026 à 17:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes de Wall Street ont commencé à couvrir Pershing Square PS.N de Bill Ackman en lui attribuant des notes globalement neutres, à l'issue de la période de silence qui a suivi sa récente introduction en bourse.

Les analystes ont mis en avant les solides rendements à long terme et le modèle évolutif, mais ont également souligné qu'une grande partie du potentiel de hausse était déjà pris en compte dans le cours.

Citigroup, UBS Securities, BofA Securities, Jefferies et Wells Fargo ont été les coordinateurs mondiaux et teneurs de livre de l'introduction en bourse .

* UBS, qui a débuté sa couverture avec une note « neutre » et un objectif de cours de 39 dollars, a déclaré que la société était un « titre unique » doté d’un avantage structurel évident et que son modèle était simple, évolutif et bénéficiait d’un effet de levier opérationnel.

* Toutefois, UBS a ajouté que le cours de l'action tenait déjà compte d'une grande partie de ces atouts. « Aux niveaux actuels, les investisseurs paient pour la pérennité et la visibilité de la croissance. Tout potentiel de hausse supplémentaire dépendra probablement d'une performance plus solide ou de nouvelles levées de fonds, ce qui laisse le rapport risque/rendement équilibré. »

* Citigroup a déclaré que les futures levées de fonds (tant en termes de calendrier que d'ampleur) pourraient influencer de manière significative la valeur fondamentale et le sentiment du marché. Citi a initié sa couverture avec une note « acheter » et un objectif de cours de 50 $.

* L'action PS a progressé d'environ 50 % pour s'établir à environ 36 dollars mardi, après avoir fait ses débuts à 24 dollars le 29 avril.

* BofA Global Research, qui a lancé sa couverture avec une note « neutre » et un objectif de cours de 42 dollars, a déclaré que PS avait dépendu d’Ackman pour sa stratégie, ses investissements et ses levées de fonds, et que toute réduction de son implication (son départ à la retraite ou ses ambitions politiques) pourrait avoir un impact sur la performance des investissements et les levées de fonds.

* Les actions de Pershing Square USA PSUS.N , un fonds ferméqui faisait partie de l'introduction en bourse combinée aux États-Unis de la société de gestion d'actifs alternatifs, s'échangeaient à 40,9 dollars, en baisse d'environ 20 % par rapport au prix de l'introduction en bourse.

* Les investisseurs de PSUS ont reçu une action Pershing Square pour cinq actions achetées lors de l'offre du fonds.

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 26/05/2026 à 17:17:12.

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