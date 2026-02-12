Les Américains délaissent les modèles haut de gamme pour les voitures d'entrée de gamme, car l'accessibilité financière en prend un coup

Pour les acheteurs américains, les voitures abordables n'ont jamais été aussi populaires depuis que la guerre du Golfe a fait grimper les prix de l'essence et que les constructeurs automobiles japonais ont conquis des parts de marché en offrant une proposition simple: "Remplissez-la et oubliez-la".

Les prix élevés des voitures neuves poussent les Américains à délaisser les finitions haut de gamme au profit de modèles de base, ce qui stimule les ventes des variantes d'entrée de gamme et incite certains constructeurs automobiles à ajuster leur production.

Les camionnettes et les véhicules multisegments ont consolidé leur place parmi les meilleures ventes en dépit de leur prix élevé. Selon Cox Automotive, le prix moyen des transactions oscille autour de 50 000 dollars depuis près d'un an, ce qui met hors de portée de nombreux modèles entièrement équipés.

La pression s'étend au-delà de la salle d'exposition. L'élargissement de l'écart de richesse aux États-Unis et la forte augmentation des coûts du logement, de l'assurance et des soins de santé pèsent sur les ménages à faible revenu, et les droits de douane du président Donald Trump ajoutent encore à la pression.

"Si vous voulez garder une voiture pendant dix ans, ne devriez-vous pas acheter le strict minimum d'options que vous utiliserez? Il n'est pas nécessaire d'acquérir le moteur le plus puissant si l'objectif est uniquement de se rendre au travail", a déclaré Sam Fiorani, vice-président du cabinet de recherche AutoForecast Solutions.

Pour les constructeurs automobiles, le passage à des finitions d'entrée de gamme n'est pas nécessairement mauvais, puisqu'elles sont moins chères et plus rapides à construire.

Si les marges par véhicule peuvent être inférieures à celles des modèles haut de gamme, l'augmentation des volumes peut contribuer à consolider la rentabilité à un moment où les consommateurs réduisent leurs dépenses.

Les constructeurs automobiles affirment que l'impact se fait sentir sur les ventes. Ford a fait état d'une baisse des ventes globales aux États-Unis en janvier, mais a indiqué que les livraisons de la version de base de son pick-up compact Maverick avaient augmenté de 33,5 %.

Honda a signalé un changement similaire pour se concentrer sur les modèles d'entrée de gamme en janvier.

David Whiston, analyste automobile chez Morningstar, a déclaré que l'accessibilité restait une préoccupation majeure pour les constructeurs automobiles, poussant des entreprises comme Honda 7267.T et GM GM.N à se concentrer davantage sur les offres à bas prix.

Chez Toyota 6201.T , la demande de modèles de base abordables tels que la Corolla et la Camry a considérablement augmenté en janvier, tandis que les ventes de modèles similaires chez Lexus, sa marque sœur haut de gamme, ont chuté.

Stellantis STLAM.MI a déclaré à Reuters qu'elle avait réduit ses prix au cours des deux dernières années afin d'améliorer l'accessibilité, soulignant la baisse des prix de départ des SUV Jeep, des pick-up Ram de moins de 50 000 $ et de certains modèles d'entrée de gamme Dodge et Chrysler.

Sur plusieurs des modèles les plus vendus, l'écart entre les versions les plus basses et les plus hautes est désormais d'environ 5 000 dollars en moyenne, selon un calcul effectué par Reuters sur la base de données fournies par le fournisseur de données automobiles et de places de marché CarEdge.

"J'achète toujours l'intérieur le plus basique", a déclaré Chris Smith, 30 ans, originaire du Colorado et propriétaire d'une Toyota Tacoma SR5 2020, en invoquant la fiabilité et des coûts de possession moins élevés. "Pourquoi payer plus pour moins de fiabilité?"

Dans le même temps, la plupart des modèles de base sont désormais dotés de suffisamment de technologies embarquées pour la plupart des consommateurs, telles qu'un système d'infodivertissement avancé et des fonctions d'aide à la conduite de base.

"Il fut un temps où les véhicules de base étaient destinés à des flottes comme la police ou les taxis, ou encore aux vendeurs... Aujourd'hui, même les modèles de base sont relativement bien équipés. Il est difficile de trouver les éléments qui définissaient généralement les modèles de base, tels qu'une transmission manuelle, des vitres relevables et des sièges en vinyle", a déclaré Sam Fiorani.