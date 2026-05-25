Les ambitions de l'Inde en matière d'IA reposent sur la reconversion professionnelle de la main-d'œuvre, selon le directeur d'IBM Inde

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Aditya Soni et Chandini Monnappa

L'Inde devra mener une action coordonnée entre le gouvernement, les entreprises et le monde universitaire en matière de formation et de politique si elle souhaite devenir une puissance de l'IA, a déclaré un dirigeant d'IBM, alors que cette technologie menace la position du pays en tant que pôle mondial des services.

Sandip Patel, directeur d'IBM IBM.N en Inde, a déclaré lundi à Reuters que l'importante main-d'œuvre jeune de ce pays d'Asie du Sud pourrait lui conférer un avantage dans la course mondiale à l'adoption et à l'exploitation de cette technologie, qui, selon les entreprises, peut améliorer la productivité.

"Ce dividende démographique, qui est là, à exploiter, représente une opportunité phénoménale", a déclaré M. Patel. "Vous disposerez d’une main-d’œuvre de 350 millions de personnes formées à l’IA, qui pourra être déployée non seulement ici, mais aussi partout dans le monde."

Plus de la moitié de la population indienne, qui compte environ 1,4 milliard d’habitants, a moins de 30 ans, ce qui confère à la nation la plus peuplée du monde une vaste main-d’œuvre jeune. Le pays forme également chaque année des millions d’ingénieurs qui sont désormais menacés par les outils d’IA capables d’automatiser des tâches telles que le codage.

IBM, qui s’est engagé en décembre à former 5 millions de personnes en Inde à l’IA, à la cybersécurité et à l’informatique quantique d’ici 2030, a indiqué qu’environ 30 % de la main-d’œuvre technologique disponible du pays possède les compétences en IA dont les entreprises ont besoin. L’entreprise collabore avec le gouvernement sur des initiatives de formation.

M. Patel a également déclaré que l'Inde aurait besoin d'une protection plus solide de la propriété intellectuelle pour devenir une force dans la création de technologies pouvant être monétisées, ajoutant que les entreprises ont besoin d'une plus grande assurance que la propriété intellectuelle développée ici tiendra le coup et restera commercialement viable au-delà des frontières.

IBM s'est développée dans des villes de deuxième rang situées à proximité de ses bases de recrutement et de sa clientèle, ce qui lui a permis de puiser des talents au-delà des pôles technologiques saturés de l'Inde, a déclaré M. Patel.

La présence de l'entreprise dans la ville méridionale de Kochi s'est développée pour atteindre près de 4 000 employés en deux ans, et elle s'est récemment implantée à Lucknow.