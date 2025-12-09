Les albums classiques de Hendrix sous les feux de la rampe dans la bataille des droits avec Sony au Royaume-Uni

par Sam Tobin

Les albums classiques de Jimi Hendrix datant des années 1960 sont au centre d'un procès intenté à Londres au nom de son bassiste et de son batteur britanniques contre Sony Music Entertainment 6758.T , qui prévient qu'une victoire des plaignants pourrait "plonger l'industrie de la musique dans le chaos".

Le guitariste Noel Redding, qui avait récemment auditionné pour le groupe de blues-rock des années 1960 The Animals, et le batteur pionnier Mitch Mitchell ont rejoint The Jimi Hendrix Experience en 1966 et ont créé certains des morceaux les plus célèbres de la décennie.

Redding et Mitchell ont joué sur les trois albums studio du groupe, "Are You Experienced", "Axis: Bold As Love" et "Electric Ladyland", sortis en 1967 et 1968 et contenant "Hey Joe", "Purple Haze", "Foxy Lady" et d'autres succès.

Ces enregistrements ont contribué à l'avènement de la musique psychédélique et ont fait d'Hendrix une superstar du rock avant sa mort prématurée à Londres en septembre 1970, à l'âge de 27 ans. Cinq décennies plus tard, la musique du Jimi Hendrix Experience reste à la fois populaire et rentable.

Leurs albums sont au centre d'un procès qui a débuté mardi et qui vise à obtenir une part des redevances potentiellement lucratives du streaming - une demande que Sony estime devoir être rejetée.

LE PROCÈS INVOQUE L'ESSOR IMPRÉVU DU STREAMING

Redding et Mitchell sont décédés respectivement en 2003 et 2008, et leurs descendants ont ensuite cédé tous les droits qu'ils auraient pu avoir à deux sociétés, Noel Redding Estate Limited et Mitch Mitchell Estate Limited.

Ces sociétés ont intenté un procès à Sony devant la High Court de Londres en 2022 et demandent à être déclarées propriétaires d'une partie des droits d'auteur sur les enregistrements sonores et des droits de propriété des artistes-interprètes sur les trois albums du Jimi Hendrix Experience.

Les avocats de Sony soutiennent qu'en 1966, le groupe a cédé les droits d'exploitation des enregistrements "par toute méthode connue ou à venir". Ils citent également les décharges acceptées par Redding et Mitchell pour abandonner les poursuites au début des années 1970.

L'avocat des deux sociétés, Simon Malynicz, a toutefois déclaré que le dossier de Sony reposait sur des accords signés "bien avant que l'internet ne révolutionne la musique" et l'essor de plateformes de streaming telles que Spotify.

"Les accords des années 1960 et 1970 ne s'appliquent tout simplement pas aux modes d'exploitation numérique radicalement différents qui sous-tendent le modèle commercial actuel de (Sony) ", a-t-il déclaré dans les documents déposés au tribunal.

Sony s'est toutefois inquiété de l'impact plus large de l'affaire si les sociétés obtiennent gain de cause, ce qui, selon elle, pourrait entraîner une série de poursuites de la part des musiciens de studio et des choristes.

L'avocat de Sony, Robert Howe, a déclaré dans les documents déposés au tribunal que "les accords conclus avec pratiquement tous les artistes des années 1960 et 1970, des Beatles à l'Orchestre philharmonique de Berlin... seraient susceptibles d'être attaqués rétrospectivement".