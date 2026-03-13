Les agriculteurs américains s'empressent de vendre leurs récoltes, la guerre contre l'Iran alimentant la hausse des prix

Lesprix des céréales américaines ont grimpé depuis le début de la guerre contre l'Iran, déclenchant une vague de ventes de maïs et de soja par les agriculteurs qui avaient mis de côté leurs récoltes de l'année dernière en raison de la faiblesse des prix.

Depuis que les États-Unis et Israël ont attaqué l'Iran, les agriculteursdu Midwest ont profité de la hausse des prix pour vendre du maïs, du soja et du blé provenant de leurs entrepôts aux producteurs d'éthanol et aux principaux négociants, notamment Archer-Daniels-Midland ADM.N et Bunge BG.N .

Les producteurs se sont également empressés de signer des contrats de prévente des cultures qu'ils n'ont pas encore plantées et qu'ils prévoient de récolter cette année. La reprise a été une bonne surprise pour les agriculteurs et a permis à beaucoup d'entre eux de bloquer des bénéfices modestes pour couvrir la hausse des factures d'engrais, de produits chimiques et de semences, bien qu'ils aient déclaré que les gains n'étaient pas suffisants pour mettre fin à un ralentissement de l'économie agricole.

Dave Kestel, agriculteur à Manhattan, dans l'Illinois, a déclaré avoir vendu environ 40 % du maïs et du soja qu'il a récolté l'année dernière et environ 10 % de ce qu'il prévoit de récolter en 2026. Il avait payé des frais quotidiens pour stocker les récoltes de l'année dernière et était impatient de les décharger lorsque les prix ont grimpé.

"Je faisais la danse de l'agriculteur heureux", a déclaré Kestel.

Les contrats à terme sur le soja Sv1 ont atteint leur plus haut niveau en mai 2024, à plus de 12 dollars le boisseau, sur le Chicago Board of Trade, jeudi. Les contrats à terme sur le maïs Cv1 ont atteint leur plus haut niveau depuis mai 2025 cette semaine, tandis que le blé Wv1 a atteint son plus haut niveau depuis juin 2024. L'année dernière, les prix se sont effondrés en raison de l'abondance de l'offre et parce que les exportations de soja ont souffert en raison de la guerre commerciale du président Donald Trump avec la Chine. Le ministère américain de l'Agriculture a commencé à distribuer une aide de 12 milliards de dollars aux agriculteurs lésés par la politique commerciale de Trump.

VENTE RAPIDE

Selon les analystes, l'aide renforce les bilans à court terme, mais ne contribue guère à améliorer la rentabilité sous-jacente. Les agriculteurs se sont empressés de vendre leurs récoltes pour tenter d'endiguer les pertes et se sont interrogés sur la durée de la reprise. Les prix du maïs et du soja ont parfois augmenté d'environ 6 % par rapport aux niveaux atteints avant le début de la guerre.

"Nous sommes en train de remplir tous nos silos à grains en Amérique du Nord et en Amérique du Sud", a déclaré Julio Garros, directeur de l'exploitation de Bunge, lors d'une réunion avec les investisseurs mardi.

La flambée des prix du pétrole due à la guerre a fait grimper les prix des cultures utilisées pour fabriquer des biocarburants. Le conflit a également fait grimper les prix du maïs et perturbé des livraisons cruciales d'engrais .

Les gains ont généralement été suffisants pour permettre aux agriculteurs de gagner de l'argent, bien que les seuils de rentabilité varient, a déclaré Angie Setzer, partenaire de la société de conseil Consus Ag Consulting.

"Lorsque le marché s'est redressé, il a offert de nombreuses opportunités qu'ils attendaient", a déclaré Angie Setzer, dont les clients ont vendu du maïs, du soja et du blé.

Certains agriculteurs ont pris des risques quant à l'importance de leurs récoltes d'automne. Keaton Lyons, qui exploite environ 1 200 acres à Rensselaer, dans l'Indiana, a accepté de vendre environ 100 000 boisseaux de maïs qu'il plantera bientôt.

"Du point de vue du prix, je me sens très bien", a déclaré Lyons. "Ce qui m'inquiète, c'est que nous n'avons pas un seul grain dans le sol et que nous sommes vendus à 65 %."

LES AGRICULTEURS SAISISSENT L'OCCASION De nombreux agriculteurs ont vendu une grande partie de leur récolte de soja de l'année dernière à la fin de l'année 2025, mais une grande partie du maïs n'a pas été vendue, de sorte que la récente haussepourrait vraiment aider les exploitations qui produisent beaucoup de maïs, a déclaré Wesley Davis, partenaire chez Meridian Agribusiness Advisors.

Au 1er décembre, les producteurs stockaient 14 % de maïs en plus qu'un an auparavant et 2 % de soja en plus, selon les données du ministère américain de l'agriculture.

À Waseca, dans le Minnesota, Richard Guse, qui exploite environ 3 500 acres avec son frère et son fils, a déclaré avoir réalisé un petit bénéfice en vendant environ un tiers de sa récolte de maïs de 2025 au producteur d'éthanol Guardian Energy pour 4,25 dollars le boisseau cette semaine.

"Les prix ont augmenté rapidement", a déclaré Guse. "Les prix baissent beaucoup plus vite qu'ils ne montent."