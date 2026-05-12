Les agents de bord d'United Airlines ont approuvé un accord prévoyant une augmentation salariale de 31 % et une prime d'embarquement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les agents de bord de United Airlines ( UAL.O ) ont voté en faveur de la ratification d'une nouvelle convention collective de cinq ans qui augmente le salaire de base de près d'un tiers et prévoit une prime d'embarquement, a annoncé mardi le syndicat qui les représente .

L'Association of Flight Attendants-CWA, qui représente près de 30 000 agents de bord de United couverts par cet accord, a déclaré que 82 % d'entre eux avaient voté en faveur de ce nouvel accord.

Les termes du contrat, annoncés pour la première fois par la compagnie aérienne en mars, prévoient notamment une augmentation de 31 % du salaire de base, une rémunération pour le temps passé par les passagers à embarquer dans l'avion et un total de 741 millions de dollars de paiements rétroactifs, entre autres avantages.

United et son personnel de cabine ont entamé une médiation fédérale en 2023, et le syndicatavait rejeté un accord provisoire précédent en juillet 2025, estimant qu'il ne répondait pas à ses exigences.

L'accord actuel a été conclu devant le Conseil national de médiation avec l'aide du médiateur Michael Kelliher, a indiqué le syndicat.