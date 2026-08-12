Les agents de bord d'EasyJet en France se mettront en grève les 15 et 16 août, selon les syndicats

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la raison de la grève dans les premier, deuxième et troisième paragraphes)

Le personnel navigant commercial d'EasyJet EZJ.L en France se mettra en grève les 15 et 16 août pour réclamer de meilleures conditions de travail, ont indiqué mercredi les syndicats SNPC-FO dans un communiqué.

Les négociations entre un groupe de syndicats et la compagnie au sujet des conditions de travail n’ont abouti à aucun résultat, précise le communiqué.

« Toute annulation ou perturbation de vol résultant de ces journées d’action sera entièrement imputable à easyJet, qui a choisi de ne pas répondre sérieusement aux avertissements répétés des syndicats au cours des derniers mois », précise le communiqué.

Les porte-parole d’easyJet n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La compagnie aérienne cotée à Londres est en passe d’être rachetée par le fonds d’investissement Apollo APO.N dans le cadre d’une opération valorisant la compagnie à 5,70 milliards de livres sterling (soit 7,70 milliards de dollars).

(1 dollar = 0,7399 livre sterling)