Les Agences de Papa : Mise à disposition du Rapport Financier Annuel 2021

La société Les Agences de Papa annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers son rapport financier annuel au 31 décembre 2021.

Le rapport financier annuel peut être consulté sur le site internet de la société à l’adresse https://lesagencesdepapa.fr/investisseurs, dans la rubrique « Documentation financière ».





À propos des Agences de Papa : Les Agences de Papa sont un réseau immobilier digital indépendant, créé en 2019 par 2 papas niçois entrepreneurs, Nicolas Fratini et Frédéric Ibanez. La société propose une offre unique et différenciante, basée sur le concept d’une agence immobilière 100% digitale à commission fixe. La société La société Les Agences de Papa est cotée sur Euronext Access+ (MLPAP).

www.lesagencesdepapa.fr