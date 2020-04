LES AGENCES DE PAPA : " Les Agences de Papa " reconnue par la BPI comme entreprise innovante

Il s'agit d'une première qui fait date dans le secteur de la transaction immobilière. BPI France reconnai?t les Agences de Papa, comme Entreprise Innovante, permettant ainsi aux Fonds Communs de Placement dans l'Innovation (FCPI), d'investir dans le capital du Groupe. Les FCPI ont pour obligation, d'investir à minima, 70 % de leur actif dans des PME, qui satisferont à des critères d'éligibilité, et qui se montrent innovantes.

Le mot de Frédéric Ibanez Co-Fondateur :

« Cette reconnaissance va nous permettre d'accélérer notre croissance, en plus du développement mis en place en interne. Notre application « Une agence immobilière dans votre poche », est le fruit d'une collaboration, entre nos équipes techniques dirigées par Florian Zunino, et la société Sprint Technology. Je tiens à les féliciter, et à remercier la BPI, ainsi que la Caisse d'Epargne, pour leur confiance, et leur soutien sans faille.

Notre pari était ambitieux, mais désormais, notre technologie est reconnue, en plus de notre offre à 2 000 € de commission fixe, qui apportera à tous, une solution équitable et efficace. Les propriétaires et les futurs acquéreurs n'auront aucun mal à s'entendre, aussi bien dans l'immobilier ancien, que dans le neuf. »

Le mot de Nicolas Fratini Co-Fondateur :

« Ce statut d'entreprise innovante, accompagné d'un financement, valide notre modèle économique. Nous préparons ainsi, une seconde levée de fonds, à la hauteur de nos ambitions. En quelques mois nous sommes passés de 70 biens en ligne, à près de 4 000. Et prochainement, la V3 de notre site proposera prochainement 20 000 biens immobiliers.

Nos partenaires Nexity, Vinci, Edouard Denis, La Sagem, Cogedim, Spirit Immo, et bien d'autres, profiteront des services de Papa, sur la prochaine version de notre site. La qualité de notre offre est en constante évolution, et se renforce avec l'appui logistique de notre partenaire Meero, dernière licorne franc?aise, et numéro un mondial de la photographie. De mon propre aveu, une vision équitable, alliée au digital: c'est ce qui représente l'avenir de l'immobilier. »

Pour la qualification Entreprise Innovante, les sociétés doivent justifier d'au moins 10% de leur dépense en Recherche & Développement (R&D). Mais aussi de la création de produits, procédés, ou techniques, dont le caractère innovant, et les perspectives de développement économique, sont reconnues.

A PROPOS DES AGENCES DE PAPA :

Les Agences de Papa est la première entreprise au monde, à automatiser tout le processus de la transaction immobilière. « Une agence immobilière dans votre poche », prochainement disponible sur iOS et Android.

