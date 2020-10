Les Agences de Papa annoncent la réussite d'une nouvelle levée de fonds d'1,5 M€, avec une surdemande de plus de 1000%. Créée il y a moins d'un an, cette start-up a réussi à s'imposer rapidement sur le marché de l'immobilier grâce à son modèle d'agence originale :

Proposer aux particuliers de vendre leurs biens immobiliers avec une commission fixe limitée à 2000€ TTC, très avantageuse pour les clients, tout en gardant les services d'une agence traditionnelle.

Tous les biens sont concernés (appartements, maisons, villas, terrains ...) que ce soit dans l'ancien ou le neuf.

Lors de sa création à l'été 2019, la société s'était vue confier 70 mandats contre 400 mandats dans l'ancien en septembre 2020, et 10 000 lots dans le neuf. Une progression fulgurante.

Les Agences de Papa, « la Proptech » en mode hyper croissance

Après quelques mois d'activité, Les Agences de Papa ont déjà battu tous les records en terme de timing.

Une première levée de 800.000€, réalisée au premier trimestre 2020 a permis aux dirigeants de structurer l'entreprise et d'accompagner la forte croissance malgré le contexte sanitaire et ses impacts économiques sans précédent.

Six mois plus tard, ses fondateurs, Frédéric Ibanez et Nicolas Fratini, lèvent 1,5M€ avec des engagements provenant du monde entier, représentant une demande supérieure de 1000% à la levée proposée sur le marché !

Frédéric Ibanez, Co-Fondateur et Président des Agences de Papa, prévoit de clôturer l'année avec une nouvelle levée de fonds plus importante : « J'annoncerai prochainement les noms du pool d'investisseurs qui va nous accompagner. Cette levée dépasse nos espérances, et va nous permettre de lever au moins 10M€ supplémentaires d'ici la fin de l'année. Sur une valorisation qui reflète tout le potentiel de l'entreprise ».

La nomination récente de Claude Li en tant que Directeur Général s'inscrit parfaitement dans ces ambitions. Précédemment Directeur général de l'OGC Nice, Claude Li s'est occupé pendant 3 ans de la gestion des activités non sportives du club de football et de la cession de ce dernier pour un montant record en France.

Claude Li a ainsi démontré avec succès au fil de ses 15 années d'expérience dans la finance d'entreprise et le management, sa capacité à accompagner des modèles d'hyper croissance et à trouver les financements nécessaires pour qu'ils puissent rapidement prendre leur mesure.

«La crise sanitaire a mis en avant l'insuffisance de la digitalisation dans le secteur de l'immobilier et la nécessité de bousculer les modèles traditionnels. Face aux conséquences économiques de cette crise sans précédent pour les ménages, proposer comme nous le faisons, une commission fixe de 2000€ TTC, quel que soit le prix du bien immobilier, est une vraie révolution pour les futurs acquéreurs, et l'assurance de faire une importante économie, pouvant être équivalente à celle d'un apport. Une opportunité qui devrait encourager les futurs acquéreurs à ne pas renoncer à la propriété en 2021! » - Frédéric Ibanez Co-Fondateur et Président des Agences de Papa.