 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 985,00
+0,39%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les agences d'évaluation du crédit gagnent du terrain après que Jerome Powell ait encouragé les paris sur une baisse des taux d'intérêt
information fournie par Reuters 22/08/2025 à 17:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 août - ** Les actions des agences d'évaluation du crédit grimpent après que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, ait signalé la possibilité d'une baisse des taux en septembre

** TransUnion TRU.N bondit de 5,5 %, tandis qu'Equifax

EFX.N augmente de 4,4 %

** Une baisse des taux peut entraîner une augmentation de la demande de prêts, ce qui stimule les agences d'évaluation du crédit sur lesquelles les prêteurs s'appuient pour évaluer la solvabilité des clients avant d'approuver les prêts

** Le géant de l'évaluation du crédit Fair Isaac FICO.N , mieux connu sous le nom de FICO, augmente de 4,7 %

** À la dernière clôture, TRU et EFX ont baissé de 6,7 % et 3,7 %, respectivement, depuis le début de l'année, tandis que FICO a baissé de 31,6 %

Banques centrales
FED

Valeurs associées

EQUIFAX INC
256,040 USD NYSE +4,31%
FAIR ISAAC
1 428,010 USD NYSE +4,76%
TRANSUNION
91,320 USD NYSE +5,41%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank