Les agences d'évaluation du crédit gagnent du terrain après que Jerome Powell ait encouragé les paris sur une baisse des taux d'intérêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 août - ** Les actions des agences d'évaluation du crédit grimpent après que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, ait signalé la possibilité d'une baisse des taux en septembre

** TransUnion TRU.N bondit de 5,5 %, tandis qu'Equifax

EFX.N augmente de 4,4 %

** Une baisse des taux peut entraîner une augmentation de la demande de prêts, ce qui stimule les agences d'évaluation du crédit sur lesquelles les prêteurs s'appuient pour évaluer la solvabilité des clients avant d'approuver les prêts

** Le géant de l'évaluation du crédit Fair Isaac FICO.N , mieux connu sous le nom de FICO, augmente de 4,7 %

** À la dernière clôture, TRU et EFX ont baissé de 6,7 % et 3,7 %, respectivement, depuis le début de l'année, tandis que FICO a baissé de 31,6 %