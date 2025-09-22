Les aéroports européens s'efforcent de ramener l'enregistrement à la normale après une cyberattaque

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Une agence européenne confirme qu'une cyberattaque a provoqué des perturbations dans les aéroports

*

Collins Aerospace s'efforce de rétablir les systèmes dans les principaux aéroports

*

Le marathon de Berlin aggrave les retards; Bruxelles recourt à l'enregistrement manuel

(Ajout de puces, de contexte au paragraphe principal, de détails et de contexte au paragraphe 2)

Plusieurs des plus grands aéroports européens ont encore connu des perturbations lundi après que des pirates informatiques aient mis hors service les systèmes d'enregistrement automatique fournis par Collins Aerospace, propriété de RTX RTX.N , affectant des dizaines de vols et des milliers de passagers depuis vendredi.

Les perturbations ont été causées par une cyberattaque, a confirmé lundi l'agence de cybersécurité de l'UE, soulignant les risques croissants de telles attaques pour les infrastructures et les industries critiques.

Les forces de l'ordre ont été impliquées dans l'enquête, a indiqué l'ENISA dans un communiqué,sans fournir de détails sur l'origine de la cyberattaque .

Des gouvernements et des entreprises ont été la cible de cyberattaques ces derniers mois, notamment le constructeur automobile de luxe Jaguar Land Rover , qui a dû interrompre sa production en conséquence .

Collins a déclaré lundi qu'elle travaillait avec les aéroports touchés, notamment Bruxelles et Londres Heathrow, l'aéroport le plus fréquenté d'Europe, et qu'elle était sur le point de terminer les mises à jour pour aider à rétablir une fonctionnalité complète.

L'aéroport de Berlin , qui a dû faire face à un nombre de passagers plus élevé que d'habitude lundi en raison du marathon de Berlin, n 'a toujours pas rétabli ses systèmes d'enregistrement et a signalé des retards de plus d'une heure pour les départs .

Un passager a décrit le processus d'embarquement comme s'apparentant aux premières décennies du transport aérien commercial, avec des cartes d'embarquement manuscrites.

L'aéroport de Bruxelles utilise des iPads et des ordinateurs portables pour enregistrer les passagers en ligne. Sur environ 550 vols au départ et à l'arrivée, 60 ont dû être annulés lundi.

L'aéroport de Dublin n'a subi qu'un "impact minimal" et a mis en place des procédures manuelles .

Une enquête menée auprès d'un millier d'entreprises par le groupe industriel allemand Bitkom a révélé que le ransomware - logiciel malveillant qui verrouille les données jusqu'à ce que la victime paie pour en rétablir l'accès - était la forme la plus courante de cyberattaque, une entreprise sur sept ayant payé une rançon.