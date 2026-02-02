 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les ADR indiens progressent après l'annonce par Trump d'un accord commercial avec l'Inde
information fournie par Reuters 02/02/2026 à 19:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

** Les actions d'entreprises indiennes cotées aux États-Unis progressent après que le président Donald Trump a déclaré que les États-Unis et l'Inde avaient conclu un accord commercial ** Les droits de douane sur les produits indiens ont été abaissés de 50 % à 18 % , en échange de l'abaissement des barrières commerciales par l'Inde et de l'arrêt de l'achat de pétrole russe au profit de pétrole américain ou potentiellement vénézuélien

** Les sociétés informatiques Infosys INFY.NS et Wipro

WIPR.NS augmentent respectivement de 3,4 % et de 6,8 %

** Les banques privées ICICI Bank ICBK.NS et HDFC Bank augmentent respectivement de 4,4 % et 3,8 %

** iShares MSCI India ETF INDA.Z et iShares MSCI India Small-Cap ETF SMIN.Z en hausse d'environ 3 % chacun, Franklin FTSE India ETF FLIN.P gagne 2 %, Invesco India ETF PIN.P ajoute 3 %

** Le fabricant de médicaments génériques Dr Reddy's Laboratories REDY.NS en légère hausse

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank