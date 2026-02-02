Les ADR indiens progressent après l'annonce par Trump d'un accord commercial avec l'Inde

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

** Les actions d'entreprises indiennes cotées aux États-Unis progressent après que le président Donald Trump a déclaré que les États-Unis et l'Inde avaient conclu un accord commercial ** Les droits de douane sur les produits indiens ont été abaissés de 50 % à 18 % , en échange de l'abaissement des barrières commerciales par l'Inde et de l'arrêt de l'achat de pétrole russe au profit de pétrole américain ou potentiellement vénézuélien

** Les sociétés informatiques Infosys INFY.NS et Wipro

WIPR.NS augmentent respectivement de 3,4 % et de 6,8 %

** Les banques privées ICICI Bank ICBK.NS et HDFC Bank augmentent respectivement de 4,4 % et 3,8 %

** iShares MSCI India ETF INDA.Z et iShares MSCI India Small-Cap ETF SMIN.Z en hausse d'environ 3 % chacun, Franklin FTSE India ETF FLIN.P gagne 2 %, Invesco India ETF PIN.P ajoute 3 %

** Le fabricant de médicaments génériques Dr Reddy's Laboratories REDY.NS en légère hausse