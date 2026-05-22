Les ADR des courtiers en ligne chinois s'effondrent suite à une campagne de répression réglementaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 mai - ** Les actions cotées aux États-Unis des courtiers en ligne chinois UP Fintech Holding TIGR.O et Futu Holdings FUTU.O ont chuté de plus de 30% lors des échanges avant l'ouverture du marché

** La Chine a lancé une campagne de répression contre les activités transfrontalières qu'elle accuse de canaliser illégalement des fonds nationaux vers des titres, des contrats à terme et des fonds d'investissement à l'étranger

** La Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières a déclaré qu'elle prévoyait d'imposer des sanctions aux courtiers en ligne Tiger Brokers, une filiale d'UP Fintech, Futu et Longbridge pour avoir sollicité des clients en Chine sans licence onshore

** TIGR en baisse de 35% à 3,82 $, FUTU en baisse de 33,9% à 81,86 $

** La campagne vise les sociétés étrangères opérant en Chine sans autorisation et leurs partenaires nationaux, leur accordant un délai de grâce de deux ans pour mettre fin à leurs activités illégales existantes

** L'ETF KraneShares CSI China Internet KEWB.N recule de 4,5%, tandis que l'ETF iShares MSCI China MCHI.O perd 1,9 %