 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les ADR des courtiers en ligne chinois s'effondrent sous l'effet d'une campagne de répression réglementaire
information fournie par Reuters 22/05/2026 à 15:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

22 mai - ** Les actions cotées aux États-Unis des courtiers en ligne chinois UP Fintech Holding TIGR.O et Futu Holdings FUTU.O ont chuté de plus de35% endébut de séance

** La Chine a lancé une campagne de répression contre les activités transfrontalières qu'elle accuse de canaliserillégalement des fonds nationaux vers des titres, des contrats à terme et des fonds d'investissement à l'étranger

** TIGR recule de 35,3% à 3,78 $ et FUTU de 37,1% à 77,86 $

** La Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières a déclaré qu'elle prévoyait d'imposer des sanctions aux courtiers en ligne Tiger Brokers, une filiale d'UP Fintech, Futu et Longbridge pour avoir sollicité des clients en Chine sans licence nationale

** La campagne vise les sociétés étrangères opérant en Chine sans autorisation et leurs partenaires nationaux, leur accordant un délai de grâce de deux ans pour mettre fin à leurs activités illégales existantes

** Les actions cotées aux États-Unis des géants du commerce électronique PDD Holdings PDD.O , Alibaba BABA.N et JD.com

JD.O ont reculé de 3,5% à 5,6%

** Le KraneShares CSI China Internet ETF KEWB.N recule de 4,8%; l'iShares MSCI China ETF MCHI.O et l'iShares China Large Cap ETF FXI.N perdent respectivement 1,8%et 1,4%

Valeurs associées

ALIBABA GROUP
130,150 USD NYSE -3,20%
FUTU HLDG SP ADR-A
90,2500 USD NASDAQ -27,64%
ISH MSCI CHINA
55,3500 USD NASDAQ -2,24%
JD.COM SP ADR-A
30,8000 USD NASDAQ -5,11%
PDD HOLDINGS ADS-A
94,0500 USD NASDAQ -4,18%
UP FNTCH SP ADR-A
4,5750 USD NASDAQ -22,33%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 125,02 +0,48%
Pétrole Brent
104,19 -0,70%
SOITEC
178,4 +7,08%
HAFFNER ENERGY
0,1816 +13,50%
NANOBIOTIX
36,06 +7,58%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank