Les ADR des courtiers en ligne chinois s'effondrent sous l'effet d'une campagne de répression réglementaire

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22 mai - ** Les actions cotées aux États-Unis des courtiers en ligne chinois UP Fintech Holding TIGR.O et Futu Holdings FUTU.O ont chuté de plus de35% endébut de séance

** La Chine a lancé une campagne de répression contre les activités transfrontalières qu'elle accuse de canaliserillégalement des fonds nationaux vers des titres, des contrats à terme et des fonds d'investissement à l'étranger

** TIGR recule de 35,3% à 3,78 $ et FUTU de 37,1% à 77,86 $

** La Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières a déclaré qu'elle prévoyait d'imposer des sanctions aux courtiers en ligne Tiger Brokers, une filiale d'UP Fintech, Futu et Longbridge pour avoir sollicité des clients en Chine sans licence nationale

** La campagne vise les sociétés étrangères opérant en Chine sans autorisation et leurs partenaires nationaux, leur accordant un délai de grâce de deux ans pour mettre fin à leurs activités illégales existantes

** Les actions cotées aux États-Unis des géants du commerce électronique PDD Holdings PDD.O , Alibaba BABA.N et JD.com

JD.O ont reculé de 3,5% à 5,6%

** Le KraneShares CSI China Internet ETF KEWB.N recule de 4,8%; l'iShares MSCI China ETF MCHI.O et l'iShares China Large Cap ETF FXI.N perdent respectivement 1,8%et 1,4%