Les ADR chinoises chutent après le recul du marché intérieur à la suite d'un record

13 janvier - ** Les actions des sociétés chinoises cotées aux Etats-Unis chutent en début de séance, suivant les baisses du marché intérieur

** L'indice chinois CSI300 .CSI300 et l'indice Shanghai Composite .SSEC reculent après que l'indice Shanghai Composite ait atteint son plus haut niveau de la décennie lors de la séance précédente

** Les sociétés de commerce électronique Alibaba Group

BABA.N , JD.com JD.O et PDD Holdings PDD.O chutent de 1,3 % à 5,2 %

** Les valeurs de jeux Bilibili BILI.O perd 1,5 % et son homologue NetEase NTES.O perd 1,8 %, tandis que le géant des moteurs de recherche Baidu BIDU.O perd 3,5 %

** L'entreprise de véhicules électriques Li Auto LI.O perd 1,2%

** La société de streaming musical Tencent Music Entertainment TME.N et la plateforme de vidéo en ligne IQIYI

IQ.O perdent respectivement 1,4% et 0,4%, tandis que la société de médias sociaux Weibo WB.O et la plateforme de streaming en direct Huya HUYA.N perdent respectivement 1,7% et 0,3%

** Les sociétés d'éducation en ligne TAL Education Group

TAL.N et New Oriental Education & Technology Group EDU.N baissent de 0,5% à 1,5%

** Les courtiers en ligne Futu Holdings FUTU.O et UP Fintech Holding TIGR.O baissent respectivement de 1 % et de 1,5 %

** Les ETF chinois tels que IShares MSCI China ETF MCHI.O , China Large-Cap ETF FXI.N et KraneShares CSI China Internet ETF KWEB.K baissent de 1% à 2%, tandis que Direxion China CSI Daily Bull 2X CWEB.K recule de 3,7%