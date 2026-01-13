 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les ADR chinoises chutent après le recul du marché intérieur à la suite d'un record
information fournie par Reuters 13/01/2026 à 15:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 janvier - ** Les actions des sociétés chinoises cotées aux Etats-Unis chutent en début de séance, suivant les baisses du marché intérieur

** L'indice chinois CSI300 .CSI300 et l'indice Shanghai Composite .SSEC reculent après que l'indice Shanghai Composite ait atteint son plus haut niveau de la décennie lors de la séance précédente

** Les sociétés de commerce électronique Alibaba Group

BABA.N , JD.com JD.O et PDD Holdings PDD.O chutent de 1,3 % à 5,2 %

** Les valeurs de jeux Bilibili BILI.O perd 1,5 % et son homologue NetEase NTES.O perd 1,8 %, tandis que le géant des moteurs de recherche Baidu BIDU.O perd 3,5 %

** L'entreprise de véhicules électriques Li Auto LI.O perd 1,2%

** La société de streaming musical Tencent Music Entertainment TME.N et la plateforme de vidéo en ligne IQIYI

IQ.O perdent respectivement 1,4% et 0,4%, tandis que la société de médias sociaux Weibo WB.O et la plateforme de streaming en direct Huya HUYA.N perdent respectivement 1,7% et 0,3%

** Les sociétés d'éducation en ligne TAL Education Group

TAL.N et New Oriental Education & Technology Group EDU.N baissent de 0,5% à 1,5%

** Les courtiers en ligne Futu Holdings FUTU.O et UP Fintech Holding TIGR.O baissent respectivement de 1 % et de 1,5 %

** Les ETF chinois tels que IShares MSCI China ETF MCHI.O , China Large-Cap ETF FXI.N et KraneShares CSI China Internet ETF KWEB.K baissent de 1% à 2%, tandis que Direxion China CSI Daily Bull 2X CWEB.K recule de 3,7%

Valeurs associées

ALIBABA GRP
18,012 EUR Tradegate +0,35%
ALIBABA GRP
21,0040 USD OTCBB 0,00%
ALIBABA GRP SP ADR
166,330 USD NYSE 0,00%
BAIDU RG-A
15,816 EUR Tradegate -3,82%
BAIDU SP ADR-A
152,2600 USD NASDAQ 0,00%
BILIBILI RG-Z
26,400 EUR Tradegate -2,94%
BILIBILI RG-Z
21,5800 USD OTCBB 0,00%
BILIBILI SP ADR-Z
31,7700 USD NASDAQ -0,03%
CSI 300 INDEX
4 761,03 Pts Six - Forex 1 +0,04%
FUTU HLDG SP ADR-A
188,1100 USD NASDAQ 0,00%
GAOTU TCHD SP ADS-A
2,645 USD NYSE 0,00%
HUYA SP ADR-A
3,655 USD NYSE 0,00%
IQIYI SP ADR-A
2,1100 USD NASDAQ 0,00%
ISH MSCI CHINA
64,2700 USD NASDAQ +0,02%
JD.COM RG-A
12,972 EUR Tradegate -2,39%
JD.COM RG-A
13,3000 USD OTCBB 0,00%
JD.COM SP ADR-A
30,7250 USD NASDAQ -0,02%
LI AUTO SP ADS-A
17,0400 USD NASDAQ 0,00%
NETEASE
24,800 EUR Tradegate 0,00%
NETEASE
30,0700 USD OTCBB 0,00%
NETEASE SP ADR
145,8000 USD NASDAQ +0,01%
NEW ORIENT SP ADR
59,720 USD NYSE 0,00%
NIO SP ADS-A
4,855 USD NYSE 0,00%
PDD HOLDINGS ADS-A
118,7000 USD NASDAQ -0,03%
SHANGHAI COMPOSITE
4 138,76 Pts Six - Forex 1 +0,44%
TAL ED SP ADR-A
12,260 USD NYSE 0,00%
TENCENT MS SP ADR-A
17,730 USD NYSE 0,00%
TENCENT-A
7,650 EUR Tradegate +0,66%
UP FNTCH SP ADR-A
10,3200 USD NASDAQ 0,00%
WEIBO SP ADR-A
11,2200 USD NASDAQ 0,00%
XPENG ADS-A
21,700 USD NYSE 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank