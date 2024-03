Les ADR chinois augmentent, reflétant les gains des actions nationales sur le rebond de l'inflation

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

11 mars - ** Les actions des sociétés chinoises cotées aux États-Unis augmentent, reflétant les gains des actions nationales après que les investisseurs aient salué la hausse des prix à la consommation pour la première fois en six mois

** La hausse des prix à la consommation dans la deuxième économie mondiale dénote un rebond de l'inflation, suscitant l'espoir d'une reprise économique

** Les sociétés de commerce électronique Alibaba Group Holding

BABA.N , JD.com Inc JD.O et PDD Holdings PDD.O augmentent de 2,5 % à 5 %

** Les valeurs de jeux Bilibili Inc BILI.O bondissent de 13 % et leur homologue NetEase Inc NTES.O de 1,7 %, tandis que le géant des moteurs de recherche Baidu Inc BIDU.O augmente de 2,7 %

** Les entreprises de véhicules électriques Li Auto Inc LI.O , Nio Inc NIO.N et Xpeng Inc XPEV.N gagnent entre 2 % et 6,5 %

** La société de streaming musical Tencent Music Entertainment Group TME.N et la plateforme vidéo en ligne IQIYI Inc IQ.O augmentent respectivement de 1,6 % et 4 %, tandis que la société de médias sociaux Weibo Corp WB.O et la plateforme de streaming en direct Huya Inc HUYA.N grimpent respectivement de 6,3 % et 12 %

** Les courtiers en ligne Futu Holdings Ltd FUTU.O et UP Fintech Holding Ltd TIGR.O gagnent respectivement 5,4 % et 6,2 %

** Les ETF chinois tels que iShares MSCI China ETF MCHI.O , China Large-Cap ETF FXI.N et KraneShares CSI China Internet ETF KWEB.K gagnent 2,6 % à 4 %, tandis que Direxion China CSI Daily Bull 2X CWEB.K progresse de 8 %