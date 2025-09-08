Les ADR argentins chutent après la lourde défaite du parti au pouvoir de Milei à Buenos Aires

8 septembre - ** Les actions des sociétés argentines cotées aux États-Unis ont baissé avant le marché après que le parti au pouvoir de la Présidente Javier Milei ait subi une lourde défaite électorale dans la province de Buenos Aires

** Les résultats officiels provisoires ont montré dimanche que le parti péroniste de l'opposition a triomphé dans les élections législatives, le parti de la présidente Milei n'arrivant qu'en deuxième position

** Les analystes de Goldman Sachs estiment que les élections provinciales n'auront qu'un effet très limité sur le dosage des politiques de l'administration Milei, mais qu'elles représentent un revers politique pour le gouvernement

** Les valeurs financières, dont Grupo Supervielle SUPV.N , Banco Macro BMA.N , Banco BBVA Argentina BBAR.N et Grupo Financiero Galicia GGAL.O , chutent de 6,7 % à 14,5 %

** La compagnie pétrolière publique YPF YPF.N perd 10,3 % et la société de transport de gaz TGS TGS.N perd 5,5 %

** Le Global X MSCI Argentina ETF ARGT.P recule de 8,6 %

** Les investisseurs affirment que les premières indications du marché ont également prévu des baisses de 5 à 6 points pour les obligations internationales du pays