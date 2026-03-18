Les activités européennes d'Air Products sont touchées par le conflit au Moyen-Orient qui fait grimper les coûts de l'énergie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour en continu avec des détails supplémentaires) par Sumit Saha

Les activités du fabricant de gaz industriels Air Products APD.N en Europe sont fortement touchées par la hausse des coûts de l'énergie, les perturbations de l'approvisionnement dues au conflit au Moyen-Orient faisant grimper en flèche les prix du pétrole et du gaz naturel liquéfié. Cependant, l'impact global a été limité malgré quelques fermetures d'usines, en grande partie en raison des augmentations généralisées des coûts de l'énergie plutôt que d'une perturbation majeure de sa propre production, a déclaré le directeur général Eduardo Menezes lors d'une conférence de JPMorgan mercredi.

M. Menezes a également répondu aux inquiétudes concernant la production d'hélium, affirmant que l'industrie trouverait des moyens de continuer à approvisionner les clients critiques même si les perturbations persistent. Le traitement du gaz naturel au Qatar a été gravement affecté par la guerre américano-israélienne contre l'Iran, ce qui a entraîné une forte hausse des prix de l'hélium , ce gaz étant un sous-produit du traitement du gaz naturel liquéfié (GNL).

Air Products a pris des mesures d'urgence, notamment en puisant dans ses stocks et en faisant fonctionner ses usines de liquéfaction américaines à un taux d'utilisation plus élevé, a déclaré M. Menezes, qui a toutefois prévenu que

le marché de l'hélium est devenu plus volatile depuis que le gouvernement américain a vendu ses réserves en 2024.

La société a des activités de production limitées au Qatar, a ajouté M. Menezes.