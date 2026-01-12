Les actions vacillent, le dollar recule alors que la querelle entre Trump et la Fed s'aggrave

Le dollar a chuté et les contrats à terme sur les actions américaines ont glissé après que le président de la Réserve fédérale Jerome Powell a déclaré que l'administration Trump l'avait menacé d'une mise en accusation criminelle, ce qui a ravivé les inquiétudes des investisseurs quant à l'indépendance de la banque centrale. Les contrats à terme du S&P 500 ESc1 étaient en baisse de 0,5%, tandis que les contrats à terme européens STXEc1 glissaient de 0,1% dans la matinée en Asie et le dollar était en baisse d'environ 0,2% contre la plupart des principaux pairs, l'envoyant sous 158 yens JPY= et à 1,1660 $ pour un euro EUR= . FRX/ Les traders ont déclaré que les nouvelles étaient troublantes, bien que les implications immédiates pour les taux d'intérêt ne soient pas claires. Les contrats à terme sur le Trésor à 10 ans TNc1 ont augmenté de 3 ticks pour un rendement implicite de 4,15 %, soit environ un point de base en dessous de la clôture du marché au comptant de vendredi. Les contrats à terme sur les fonds fédéraux ont ajouté environ trois points de base de plus dans les réductions cette année, ce qui est peu mais indique le risque que la Fed soit poussée à être plus agressive. L'or a atteint un niveau record de plus de 4 600 dollars l'once, les troubles en Iran ayant fait grimper les prix des métaux précieux et soutenu le pétrole. GOL/ Dimanche, M. Powell a déclaré que l'administration Trump l'avait menacé d'une mise en accusation criminelle et lui avait remis des citations à comparaître à la suite du témoignage qu'il avait donné au Congrès l'été dernier au sujet d'un projet de rénovation d'un bâtiment de la Fed, une action qu'il a qualifiée de "prétexte" visant à faire pression sur la banque centrale pour qu'elle réduise ses taux d'intérêt. Ces développements constituent une escalade spectaculaire dans la lutte entre Powell et le président américain Donald Trump, qui remonte aux premières années de présidence du banquier en 2018. "Trump tire sur les fils lâches de l'indépendance des banques centrales", a déclaré Andrew Lilley, stratège en chef des taux chez Barrenjoey, une banque d'investissement basée à Sydney. "La seule raison pour laquelle il prend ces mesures est qu'il sait qu'il ne prendra pas le contrôle de la Fed, alors il veut exercer autant de pression indue qu'il le peut. "Les investisseurs ne seront pas ravis, mais cela montre en fait que Trump n'a pas d'autres leviers à actionner. Les taux d'intérêt resteront ce que la majorité du FOMC veut qu'ils soient." C'est le dollar qui a réagi le plus vivement, chutant même face à des devises généralement sensibles au risque comme le dollar australien et le dollar néo-zélandais, et aidant le yen à sortir de la zone de risque d'intervention en s'établissant du côté faible de 158 pour un dollar. "Cette guerre ouverte entre la Fed et l'administration américaine n'est clairement pas une bonne chose pour le dollar américain", a déclaré Ray Attrill, responsable de la stratégie des devises à la National Australia Bank. Ailleurs, les menaces de Trump d'intervenir en Iran, où les manifestations contre l'establishment religieux semblent s'intensifier, ont aidé les prix du pétrole à maintenir leurs gains récents et ont souligné les risques géopolitiques tourbillonnants pour l'année à venir. Après des gains importants au cours des dernières sessions, les contrats à terme de référence pour le pétrole Brent LCOc1 étaient en baisse d'environ 40 cents à 62,90 dollars le baril. L'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a progressé de 0,5%, alors que les marchés japonais étaient fermés pour cause de vacances. La deuxième semaine complète de la nouvelle année comprendra des données sur l'inflation américaine, des chiffres sur le commerce en Chine et une série de résultats américains, à commencer par JPMorgan Chase JPM.N et BNY BK.N mardi.