Les actions vacillent, le dollar recule alors que la querelle entre Trump et la Fed s'aggrave
information fournie par Reuters 12/01/2026 à 03:58

Le dollar a chuté et les
contrats à terme sur les actions américaines ont glissé après
que le président de la Réserve fédérale Jerome Powell a déclaré
que l'administration Trump l'avait menacé d'une mise en
accusation criminelle, ce qui a ravivé les inquiétudes des
investisseurs quant à l'indépendance de la banque centrale. 
    Les contrats à terme du S&P 500  ESc1  étaient en baisse de
0,5%, tandis que les contrats à terme européens  STXEc1 
glissaient de 0,1% dans la matinée en Asie et le dollar était en
baisse d'environ 0,2% contre la plupart des principaux pairs,
l'envoyant sous 158 yens  JPY=  et à 1,1660 $ pour un euro
 EUR= .  FRX/ 
    Les traders ont déclaré que les nouvelles étaient
troublantes, bien que les implications immédiates pour les taux
d'intérêt ne soient pas claires. 
    Les contrats à terme sur le Trésor à 10 ans  TNc1  ont
augmenté de 3 ticks pour un rendement implicite de 4,15 %, soit
environ un point de base en dessous de la clôture du marché au
comptant de vendredi. Les contrats à terme sur les fonds
fédéraux ont ajouté environ trois points de base de plus dans
les réductions cette année, ce qui est peu mais indique le
risque que la Fed soit poussée à être plus agressive.
    L'or a atteint un niveau record de plus de 4 600 dollars
l'once, les troubles en Iran ayant fait grimper les prix des
métaux précieux et soutenu le pétrole.  GOL/ 
    Dimanche, M. Powell a déclaré que l'administration Trump
l'avait menacé d'une mise en accusation criminelle et lui avait
remis des citations à comparaître à la suite du témoignage qu'il
avait donné au Congrès l'été dernier au sujet d'un projet de
rénovation d'un bâtiment de la Fed, une action qu'il a qualifiée
de "prétexte" visant à faire pression sur la banque centrale
pour qu'elle réduise ses taux d'intérêt.
    Ces développements constituent une escalade spectaculaire
dans la lutte entre Powell et le président américain Donald
Trump, qui remonte aux premières années de présidence du
banquier en 2018.
    "Trump tire sur les fils lâches de l'indépendance des
banques centrales", a déclaré Andrew Lilley, stratège en chef
des taux chez Barrenjoey, une banque d'investissement basée à
Sydney.
    "La seule raison pour laquelle il prend ces mesures est
qu'il sait qu'il ne prendra pas le contrôle de la Fed, alors il
veut exercer autant de pression indue qu'il le peut.
    "Les investisseurs ne seront pas ravis, mais cela montre en
fait que Trump n'a pas d'autres leviers à actionner. Les taux
d'intérêt resteront ce que la majorité du FOMC veut qu'ils
soient."
    C'est le dollar qui a réagi le plus vivement, chutant même
face à des devises généralement sensibles au risque comme le
dollar australien et le dollar néo-zélandais, et aidant le yen à
sortir de la zone de risque d'intervention en s'établissant du
côté faible de 158 pour un dollar.
    "Cette guerre ouverte entre la Fed et l'administration
américaine n'est clairement pas une bonne chose pour le dollar
américain", a déclaré Ray Attrill, responsable de la stratégie
des devises à la National Australia Bank.
    Ailleurs, les menaces de Trump d'intervenir en Iran, où les
manifestations contre l'establishment religieux semblent
s'intensifier, ont aidé les prix du pétrole à maintenir leurs
gains récents et ont souligné les risques géopolitiques
tourbillonnants pour l'année à venir. 
    Après des gains importants au cours des dernières sessions,
les contrats à terme de référence pour le pétrole Brent  LCOc1 
étaient en baisse d'environ 40 cents à 62,90 dollars le baril.
    L'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon
 .MIAPJ0000PUS  a progressé de 0,5%, alors que les marchés
japonais étaient fermés pour cause de vacances.
    La deuxième semaine complète de la nouvelle année comprendra
des données sur l'inflation américaine, des chiffres sur le
commerce en Chine et une série de résultats américains, à
commencer par JPMorgan Chase  JPM.N  et BNY  BK.N  mardi.

Valeurs associées

BANK OF NY MELLON
119,040 USD NYSE -0,85%
EUR/USD SPOT
1,1660 USD Six - Forex 1 +0,21%
JPMORGAN CHASE
329,280 USD NYSE -0,09%
NATIONAL AUSTRAL
23,675 EUR Tradegate 0,00%
Nikkei 225
51 939,89 Pts Six - Forex 1 +1,61%
Or
4 577,81 USD Six - Forex 1 +1,51%
Pétrole Brent
63,40 USD Ice Europ +0,60%
Pétrole WTI
59,17 USD Ice Europ +0,56%
USD/JPY SPOT
157,9980 Six - Forex 1 -0,04%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

