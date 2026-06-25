Les actions sud-coréennes de semi-conducteurs s'envolent après que Micron a signalé une forte demande liée à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les résultats de Micron ont dépassé les attentes, renforçant l'optimisme quant à la pérennité de la demande de puces destinées à l'IA

* L'action SK Hynix progresse jusqu'à 11,6 % et celle de Samsung Electronics gagne jusqu'à 6,2 %

* SK Hynix prévoit de lever jusqu’à 29 milliards de dollars grâce à une cotation secondaire sur le Nasdaq

* Samsung et SK Hynix représentent plus de 55 % de la capitalisation boursière du KOSPI

(Ajout des commentaires d'un analyste aux paragraphes 6 à 8, mise à jour de l'indice) par Heekyong Yang

Les actions sud-coréennes de semi-conducteurs ont rebondi jeudi après que les résultats trimestriels MU.O et les prévisions du fabricant américain de puces mémoire Micron Technology ont dépassé les attentes, renforçant l'optimisme quant à la demande soutenue de puces liées à l'IA.

Les actions de SK Hynix 000660.KS et de Samsung Electronics 005930.KS ont progressé respectivement de 11,6 % et 6,2 % en début de séance, suivant la remontée des valeurs américaines du secteur des puces après que les résultats et les perspectives de Micron ont renforcé la confiance dans le secteur de la mémoire.

Cette hausse fait également suite à l’annonce faite mercredi par SK Hynix de son intention de lever jusqu’à 45,45 billions de wons (29,52 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) via une cotation secondaire sur le Nasdaq , l’entreprise cherchant à tirer parti du fort engouement des investisseurs pour les valeurs liées à l’IA.

L’indice de référence KOSPI .KS11 , dans lequel Samsung Electronics et SK Hynix représentent à eux deux plus de 55 % de la capitalisation boursière, affichait une hausse de 5,2 % à 01h39 GMT.

Micron, l’un des principaux fournisseurs des processeurs d’IA de Nvidia NVDA.O aux côtés des fabricants de puces sud-coréens, a annoncé mercredi des prévisions de bénéfices et de chiffre d’affaires trimestriels bien supérieurs aux attentes et a indiqué que ses clients s’étaient engagés à dépenser 22 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) pour s’assurer un approvisionnement en puces mémoire, ce qui a fait bondir son action de 12 % dans les échanges après la clôture.

Ces perspectives optimistes ont renforcé l’idée que la demande de puces mémoire liée à l’IA restera solide malgré les inquiétudes concernant les dépenses importantes consacrées aux infrastructures d’IA.

JPMorgan continue de recommander aux investisseurs de « renforcer leurs positions lors de chaque repli » et de maintenir une exposition maximale aux actions sud-coréennes, décrivant la Corée du Sud dans une note comme son marché préféré dans la région, tout en relevant son objectif à 12 mois pour le KOSPI à 12 500 points. Le KOSPI s’échangeait à 8 913,27 points en début de séance.

Les perspectives optimistes de Micron ont stimulé les actions des fabricants de puces cotés aux États-Unis mercredi en fin de séance, avec plus de 400 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) de valeur boursière supplémentaires après que les prévisions solides de Micron et de Qualcomm QCOM.O ont redonné un nouveau souffle à la reprise des valeurs liées à l’IA à Wall Street, qui s’essoufflait récemment.

“Les pénuries de mémoire ont été déclenchées par le besoin explosif d’infrastructures pour les usines d’IA… et nous pensons que le rôle de la mémoire en tant qu’actif stratégique dans l’intelligence artificielle générale reste inchangé”, ont déclaré les analystes de JPMorgan dans une note distincte, ajoutant qu’ils ne voyaient guère de signes de destruction de la demande ou d’optimisation du contenu mémoire susceptibles d’atténuer le déséquilibre entre l’offre et la demande.

Les prévisions de Micron – ainsi que ses résultats du troisième trimestre, supérieurs aux estimations de Wall Street – soulignent à quel point les pénuries liées à l’IA obligent ses clients, les grands centres de données, à investir dans des capacités supplémentaires, ce qui redéfinit le marché de la mémoire. (1 $ = 1 539,6600 wons)