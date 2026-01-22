Les actions sont en hausse alors que les investisseurs digèrent le recul de Trump sur les menaces concernant le Groenland

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les indices boursiers américains progressent en même temps que les actions européennes

Les investisseurs se concentrent sur la géopolitique plutôt que sur les données économiques

Le dollar américain recule tandis que l'euro s'apprécie avec la livre sterling

L'or rebondit après des pertes antérieures

(Mise à jour avant l'ouverture des marchés américains) par Sinéad Carew et Marc Jones

La jauge des actions mondiales de MSCI visait une deuxième progression consécutive jeudi et le dollar a reculé, les investisseurs montrant des signes de soulagement au lendemain de l'abandon par le président américain Donald Trump de ses menaces de tarifs douaniers à l'encontre de huit pays européens et a exclu de s'emparer du Groenland par la force. M. Trump a déclaré jeudi que les détails d'un accord entre les États-Unis et le Groenland étaient encore en cours d'élaboration, après avoir renoncé à ses menaces de s'emparer du territoire danois. Dans une interview accordée à Fox Business Network depuis le Forum économique mondial de Davos, M. Trump a déclaré que tout accord permettrait aux États-Unis d'avoir "un accès total" au Groenland, y compris pour l'armée, "sans frais". Par ailleurs, les données du Bureau d'analyse économique du département du Commerce ont montré que l'économie américaine a connu une croissance un peu plus rapide qu'initialement prévu au troisième trimestre et que les bénéfices des entreprises ont également été révisés à la hausse. Le taux de croissance annualisé de 4,4 % du PIB américain, révisé à la hausse , est le plus rapide depuis le troisième trimestre de 2023, tandis que les dépenses de consommation des États-Unis ont augmenté solidement en novembre et en octobre. Le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage a légèrement augmenté la semaine dernière, ce qui suggère que le marché du travail a probablement maintenu un rythme régulier de croissance de l'emploi en janvier. Mais après la chute brutale des actions américaines en début de semaine en raison des inquiétudes liées au Groenland, les investisseurs ont accueilli les données économiques américaines avec sérénité jeudi, alors qu'ils digéraient le revirement du président par rapport aux menaces précédentes, a déclaré Rick Meckler, associé chez Cherry Lane Investments à New Vernon, dans le New Jersey. "L'histoire du Groenland et les suggestions d'action militaire ou de droits de douane qui ont été retirées ont pris le dessus sur toutes les autres nouvelles", a déclaré M. Meckler. "Le marché a tendance à réagir aux situations d'urgence et il semble que la situation d'urgence soit terminée pour l'instant."

Il a toutefois noté que les échanges de jeudi étaient "plus un rallye de soulagement... qu'une compréhension de l'existence d'un changement matériel dans l'ordre économique mondial et de la manière dont les États-Unis vont interagir avec leurs partenaires commerciaux traditionnels". A Wall Street à 12:33 p.m. (1733 GMT) le Dow Jones Industrial Average .DJI était en hausse de 518,63 points, ou 1,05%, à 49 594,73, le S&P 500 .SPX était en hausse de 56,17 points, soit 0,81%, à 6 931,62 et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 257,29 points, soit 1,11%, à 23 481,77.

L'indice MSCI des valeurs mondiales .MIWD00000PUS a progressé de 9,41 points, soit 0,91%, à 1 038,03. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a grimpé de 1,03%. Sur le marché des devises , le dollar américain, valeur refuge, était en baisse après le revirement de Trump sur le Groenland, et a été peu modifié par les données économiques américaines.

L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises dont le yen et l'euro, a baissé de 0,51% à 98,38.

L'euro EUR= était en hausse de 0,5% à 1,174 $, tandis que face au yen japonais JPY= , le dollar s'est renforcé de 0,04% à 158,31. La livre sterling GBP= s'est renforcée de 0,45% à 1,3486 dollar. En ce qui concerne les bons du Trésor américain , les rendements de référence ont augmenté mais sont restés confinés dans une fourchette étroite, les investisseurs se préparant à des épisodes de volatilité et attendant des éclaircissements sur l'accord-cadre du Groenland négocié entre les États-Unis et les dirigeants européens.

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a augmenté de 0,6 point de base à 4,259% contre 4,253% mercredi soir, tandis que le rendement des obligations à 30 ans US30YT=RR a baissé de 1,1 point de base à 4,859%.

Le rendement de l'obligation à deux ans US2YT=RR , qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a augmenté de 1,7 point de base à 3,614% contre 3,597% mercredi soir. Plus tôt, un rebond erratique s'est produit dans les obligations d'État japonaises alors que la Banque du Japon a entamé une réunion de deux jours au cours de laquelle on s'attend à ce qu'elle envoie un message hawkish sur d'éventuelles nouvelles hausses de taux d'intérêt. JP/ Sur les marchés de l'énergie, les prix du pétrole ont baissé jeudi, inversant les gains des sessions précédentes, après que Trump a adouci ses menaces contre le Groenland et l'Iran , et que les investisseurs aient évalué les perspectives de l'offre et de la demande.

Le brut américain CLc1 a chuté de 2,14% à 59,32 dollars le baril et le Brent LCOc1 est tombé à 63,93 dollars le baril, en baisse de 2,01% sur la journée. Dans les métaux précieux , les prix de l'or, valeur refuge, ont augmenté après avoir chuté plus tôt dans la journée, l'appétit pour le risque s'étant amélioré après l'apaisement des inquiétudes concernant le Groenland. L'or au comptant XAU= a augmenté de 1,12% à 4 890,39 dollars l'once, tandis que les contrats à terme sur l'or américain

GCc1 étaient en hausse de 0,74% à 4 867,40 dollars l'once.

Dans les crypto-monnaies, le bitcoin BTC= a chuté de 1,16% à 89 154,62 dollars. L'ethereum ETH= a reculé de 2,93% à 2 942,11 dollars.