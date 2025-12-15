Les actions se stabilisent à la veille de décisions importantes des banques centrales et de données clés

Les actions européennes ont progressé lundi, les contrats à terme de Wall Street laissant présager une reprise après la chute de la semaine dernière, mais la prudence des investisseurs a limité les gains au début d'une semaine chargée en décisions des banques centrales et en données économiques. L'indice de référence européen STOXX des 600 grandes entreprises .STOXX a gagné 0,6%. Les contrats à terme du S&P 500 e-mini EScv1 ont rebondi de 0,4 %, après que les actions américaines ont chuté vendredi en raison des préoccupations concernant une bulle dans les actions de l'intelligence artificielle et de l'inflation persistante dans la plus grande économie du monde. Les actions asiatiques ont été moins dynamiques en raison de nouvelles inquiétudes sur le marché immobilier chinois. L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a perdu 1,2 %, entraîné par une chute de 2,7 % des actions sud-coréennes .KS11 , l'un des marchés les plus performants au monde cette année. "La baisse du risque en Asie ressemble plus à une retombée de l'effondrement de la dynamique américaine et de la technologie de vendredi dernier qu'à un catalyseur spécifique à la région", a déclaré Marc Velan, responsable des investissements chez Lucerne Asset Management à Singapour. "Le dénouement de l'échange AI-capex a pesé sur l'appétit mondial pour le risque, et dans un contexte de liquidité réduite en fin d'année, ces mouvements ont tendance à se propager rapidement d'une région à l'autre." Le rendement de l'obligation du Trésor américain à 10 ans a baissé de 3 points de base à 4,1645 % , alors que les investisseurs attendent une série de données économiques et une série de décisions des banques centrales. LES MALHEURS DE L'IMMOBILIER EN CHINE Contre le yuan chinois négocié offshore CNH= , le dollar américain a glissé de 0,1% à 7,0486 yuans, oscillant autour de son niveau le plus élevé depuis plus d'un an, après que les données sur la production industrielle et les ventes au détail aient encore ralenti en novembre. Les données officielles ont montré lundi que les prix des logements neufs ont prolongé leur déclin en novembre, indiquant qu'une reprise de la demande reste insaisissable malgré la promesse du gouvernement de stabiliser le secteur. China Vanke 000002.SZ a déclaré qu'il convoquerait une deuxième réunion des détenteurs d'obligations, après que le promoteur immobilier soutenu par l'État n'ait pas réussi à obtenir l'approbation des détenteurs d'obligations pour prolonger d'un an un paiement obligataire arrivant à échéance lundi, augmentant le risque de défaut de paiement et renouvelant les inquiétudes sur le secteur immobilier en crise. "Si Vanke finit par faire défaut, nous pensons que les ramifications sur le secteur immobilier chinois peuvent être significatives", a déclaré Jeff Zhang, analyste des actions chez Morningstar. "Les investisseurs pourraient s'inquiéter davantage du bilan et de l'attitude du gouvernement à l'égard du renflouement, même pour les 'valeurs sûres'." LES DÉCISIONS DES BANQUES CENTRALES SE PROFILENT Parmi les banques centrales qui prendront des décisions cette semaine, la Banque du Japon devrait relever ses taux de 25 points de base à 0,75 %, tandis que la Banque d'Angleterre pourrait procéder à une réduction de même ampleur à 3,75 %. La Banque centrale européenne devrait maintenir ses taux d'intérêt, tout comme la Riksbank suédoise et la Norges Bank norvégienne. Les investisseurs auront également la possibilité de consulter les données économiques qui ont été retardées par la fermeture du gouvernement américain, notamment le rapport sur l'emploi pour le mois de novembre et l'indice mensuel des prix à la consommation. "Il convient de prendre les données de cette semaine avec des pincettes compte tenu des problèmes de collecte des données et de l'impact économique direct de la fermeture du gouvernement", a déclaré Ben Bennett, responsable de la stratégie d'investissement pour l'Asie chez L&G Asset Management à Hong Kong. "Il faudra attendre 2026 pour avoir une vision plus claire de l'économie américaine." Au Japon, les actions ont bénéficié d'un certain soutien après que l'enquête "tankan" , très surveillée par la BOJ, ait montré lundi que le climat des affaires des grands fabricants avait atteint son plus haut niveau en quatre ans, suggérant que l'économie résistait à l'augmentation des droits de douane américains. Le Topix .TOPX était en hausse de 0,2%, tandis que le yen s'est apprécié de 0,6% à 154,955 contre le dollar américain, approchant son plus haut niveau en une semaine. Le dollar kiwi a glissé de 0,4 % à 0,5781 $ après les commentaires de la nouvelle gouverneure de la banque centrale de Nouvelle-Zélande, Anna Breman, qui a averti que les conditions du marché financier s'étaient resserrées au cours des dernières semaines, ce qui a conduit les investisseurs à réduire les attentes de hausse des taux pour l'année prochaine. Dans le secteur des matières premières, le pétrole Brent LCOc1 était en hausse de 0,5 % à 61,44 $, les craintes concernant l'offre liées aux tensions entre les États-Unis et le Venezuela et ailleurs ayant fait grimper les prix. Imperial Oil IMO.TO a déclaré dimanche qu'elle avait lancé une alerte incendie dans sa raffinerie de 120 000 barils par jour dans l'Ontario, au Canada. Dans le même temps, la Russie a déclaré qu'une raffinerie de pétrole à Afipsky n'avait pas été endommagée par une attaque de drone ukrainien . Sur le front géopolitique, l'envoyé américain Steve Witkoff a déclaré que "beaucoup de progrès ont été faits" dans les pourparlers de paix pour mettre fin à la guerre en Ukraine à Berlin dimanche. L'or XAU= a prolongé son récent rallye dans un cinquième jour alors qu'il s'approche d'un record de 4 381,21 $. Le prix du lingot au comptant était en hausse de 1,1% à 4 348,83 dollars. Les marchés des crypto-monnaies ont mis fin à une série de trois jours de pertes, avec le bitcoin BTC= en hausse de 1,5% à 89 845 $ et l'éther ETH= en hausse de 2% à 3 145 $.