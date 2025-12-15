 Aller au contenu principal
Les actions se stabilisent à la veille de décisions importantes des banques centrales et de données clés
information fournie par Reuters 15/12/2025 à 10:38

    Les actions européennes ont progressé lundi, les contrats à
terme de Wall Street laissant présager une reprise après la
chute de la semaine dernière, mais la prudence des investisseurs
a limité les gains au début d'une semaine chargée en décisions
des banques centrales et en données économiques.
  
     L'indice de référence européen STOXX des 600 grandes
entreprises  .STOXX  a gagné 0,6%. Les contrats à terme du S&P
500 e-mini  EScv1  ont rebondi de 0,4 %, après que les actions
américaines ont chuté vendredi en raison des préoccupations
concernant une bulle dans les actions de l'intelligence
artificielle et de l'inflation persistante dans la plus grande
économie du monde.
  
    Les actions asiatiques ont été moins dynamiques en raison de
nouvelles inquiétudes sur le marché immobilier chinois. L'indice
MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon
 .MIAPJ0000PUS  a perdu 1,2 %, entraîné par une chute de 2,7 %
des actions sud-coréennes  .KS11 , l'un des marchés les plus
performants au monde cette année.
    "La baisse du risque en Asie ressemble plus à une retombée
de l'effondrement de la dynamique américaine et de la
technologie de vendredi dernier qu'à un catalyseur spécifique à
la région", a déclaré Marc Velan, responsable des
investissements chez Lucerne Asset Management à Singapour.
    "Le dénouement de l'échange AI-capex a pesé sur l'appétit
mondial pour le risque, et dans un contexte de liquidité réduite
en fin d'année, ces mouvements ont tendance à se propager
rapidement d'une région à l'autre."
    Le rendement de l'obligation du Trésor américain à 10 ans a
baissé de 3 points de base à 4,1645 % , alors que les
investisseurs attendent une série de données économiques et une
série de décisions des banques centrales.
    
    LES MALHEURS DE L'IMMOBILIER EN CHINE
    Contre le yuan chinois négocié offshore  CNH= , le dollar
américain a glissé de 0,1% à 7,0486 yuans, oscillant autour de
son niveau le plus élevé depuis plus d'un an, après que les
données sur la production industrielle et les ventes au détail
 aient encore ralenti en novembre.
    Les données officielles ont montré lundi que les prix des
logements neufs  ont prolongé leur déclin en novembre,
indiquant qu'une reprise de la demande reste insaisissable
malgré la promesse du gouvernement de stabiliser le secteur.
    China Vanke  000002.SZ  a déclaré qu'il convoquerait une
deuxième réunion des détenteurs d'obligations, après que le
promoteur immobilier soutenu par l'État n'ait pas réussi à
obtenir l'approbation des détenteurs d'obligations  pour
prolonger d'un an un paiement obligataire arrivant à échéance
lundi, augmentant le risque de défaut de paiement et renouvelant
les inquiétudes sur le secteur immobilier en crise.
    "Si Vanke finit par faire défaut, nous pensons que les
ramifications sur le secteur immobilier chinois peuvent être
significatives", a déclaré Jeff Zhang, analyste des actions chez
Morningstar. "Les investisseurs pourraient s'inquiéter davantage
du bilan et de l'attitude du gouvernement à l'égard du
renflouement, même pour les 'valeurs sûres'."
    
    LES DÉCISIONS DES BANQUES CENTRALES SE PROFILENT
    Parmi les banques centrales qui prendront des décisions
cette semaine, la Banque du Japon devrait relever ses taux de 25
points de base à 0,75 %, tandis que la Banque d'Angleterre
pourrait procéder à une réduction de même ampleur à 3,75 %.
    La Banque centrale européenne devrait maintenir ses taux
d'intérêt, tout comme la Riksbank suédoise et la Norges Bank
norvégienne.
    Les investisseurs auront également la possibilité de
consulter les données économiques  qui ont été retardées
par la fermeture du gouvernement américain, notamment le rapport
sur l'emploi pour le mois de novembre et l'indice mensuel des
prix à la consommation.
    "Il convient de prendre les données de cette semaine avec
des pincettes compte tenu des problèmes de collecte des données
et de l'impact économique direct de la fermeture du
gouvernement", a déclaré Ben Bennett, responsable de la
stratégie d'investissement pour l'Asie chez L&G Asset Management
à Hong Kong.
    "Il faudra attendre 2026 pour avoir une vision plus claire
de l'économie américaine."
    Au Japon, les actions ont bénéficié d'un certain soutien
après que l'enquête "tankan" , très surveillée par la BOJ,
ait montré lundi que le climat des affaires des grands
fabricants avait atteint son plus haut niveau en quatre ans,
suggérant que l'économie résistait à l'augmentation des droits
de douane américains.
    Le Topix  .TOPX  était en hausse de 0,2%, tandis que le yen
s'est apprécié de 0,6% à 154,955 contre le dollar américain,
approchant son plus haut niveau en une semaine.
    Le dollar kiwi a glissé de 0,4 % à 0,5781 $ après les
commentaires de la nouvelle gouverneure de la banque centrale de
Nouvelle-Zélande, Anna Breman, qui a averti que les conditions
du marché financier s'étaient resserrées au cours des dernières
semaines, ce qui a conduit les investisseurs à réduire les
attentes de hausse des taux  pour l'année prochaine.
    Dans le secteur des matières premières, le pétrole Brent
 LCOc1  était en hausse de 0,5 % à 61,44 $, les craintes
concernant l'offre liées aux tensions entre les États-Unis et le
Venezuela  et ailleurs ayant fait grimper les prix.
    Imperial Oil  IMO.TO  a déclaré dimanche qu'elle avait lancé
une alerte incendie  dans sa raffinerie de 120 000 barils
par jour dans l'Ontario, au Canada. Dans le même temps, la
Russie a déclaré qu'une raffinerie de pétrole à Afipsky n'avait
pas été endommagée par une attaque de drone ukrainien .
    Sur le front géopolitique, l'envoyé américain Steve Witkoff
a déclaré que "beaucoup de progrès ont été faits" dans les
pourparlers de paix  pour mettre fin à la guerre en
Ukraine à Berlin dimanche.
    L'or  XAU=  a prolongé son récent rallye dans un cinquième
jour alors qu'il s'approche d'un record de 4 381,21 $. Le prix
du lingot au comptant était en hausse de 1,1% à 4 348,83
dollars.
    Les marchés des crypto-monnaies ont mis fin à une série de
trois jours de pertes, avec le bitcoin BTC=  en hausse de 1,5%
à 89 845 $ et l'éther  ETH=  en hausse de 2% à 3 145 $.
Banque mondiale

Valeurs associées

BTC/USD
89 813,7895 USD CryptoCompare +1,57%
EUR/USD SPOT
1,1746 USD Six - Forex 1 +0,05%
IMPERIAL OIL
126,510 CAD TSX -0,45%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
Nikkei 225
50 168,11 Pts Six - Forex 1 -1,31%
Or
4 338,47 USD Six - Forex 1 +0,84%
Pétrole Brent
61,02 USD Ice Europ -0,33%
Pétrole WTI
57,34 USD Ice Europ -0,30%
STOXX Europe 600
582,94 Pts DJ STOXX +0,81%
USD/JPY SPOT
155,0500 Six - Forex 1 -0,49%
L'offre BoursoBank