Les actions se redressent grâce à de nouveaux espoirs au Moyen-Orient, tandis que le pétrole perd un peu de sa vigueur

L'indice MSCI des actions mondiales a inversé la tendance pour s'orienter à la hausse jeudi et le rallye du pétrole s'est atténué après qu'Israël ait indiqué sa volonté d'entamer des pourparlers de paix avec le Liban, ravivant les espoirs de la fragile trêve du Golfe . Le dollar américain a accentué ses pertes et les rendements du Trésor américain ont baissé après que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré qu'il avait donné l'ordre à Israël d'entamer des pourparlers de paix avec le Liban qui incluraient également le désarmement du Hezbollah, qui est lié à l'Iran. Les actions de Wall Street sont passées du rouge au vert après que cette déclaration a semblé apaiser les craintes que les actions d'Israël au Liban ne torpillent la trêve du président américain Donald Trump avec l'Iran. Plus tôt, Israël avait bombardé le Liban , tuant plus de 250 personnes. L'Iran avait alors indiqué que le Liban devait faire partie du cessez-le-feu. Les frappes et le peu de signes d'ouverture du détroit d'Ormuz par l'Iran avaient entraîné une forte hausse des prix du pétrole plus tôt dans la journée. Après avoir dépassé les 102 dollars, le brut américain CLc1 était en hausse de 3,43% à 97,71 dollars le baril en début d'après-midi et le Brent LCOc1 , après avoir atteint 99,50 dollars, s'échangeait à 95,50 dollars le baril, en hausse de 0,8% sur la journée. Michael O'Rourke, stratège en chef chez JonesTrading à Stamford, Connecticut, a déclaré que les pourparlers de paix du week-end pourraient apporter des éclaircissements et des promesses, mais il a noté qu'il pourrait "prendre un peu de temps avant que les investisseurs aient confiance dans les perspectives de la guerre et dans l'évolution des prix du pétrole". "Nous avons assisté à une forte hausse des actions, alors que l'indice ne perd qu'un peu plus d'un pour cent sur l'année. Il n'y a rien d'attrayant à poursuivre cette bande à ces prix", a-t-il ajouté. Sur Wall Street à 12h18, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en hausse de 281,82 points, soit 0,59%, à 48 191,74, le S&P 500 .SPX a augmenté de 42,46 points, soit 0,63%, à 6 825,27 et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 172,96 points, soit 0,76%, à 22 807,95. L'indice MSCI des valeurs mondiales .MIWD00000PUS a progressé de 2,77 points, soit 0,27%, à 1 033,82. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a clôturé en baisse de 0,15%. Au cours de la nuit en Asie, le Nikkei .N225 japonais a baissé de 0,7% après avoir bondi de plus de 5% mercredi. La Corée du Sud .KS11 a reculé de 1,6%, après un bond de 6,8% lors de la séance précédente et l'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS s'est replié de 0,7% après la hausse de 5% de mercredi. LES ACTIFS SE RETOURNENT SUR LES ESPOIRS DU MOYEN-ORIENT En ce qui concerne les bons du Trésor américain, le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a baissé de 2,2 points de base à 4,269%, contre 4,291% mercredi soir, tandis que le rendement des obligations à 30 ans US30YT=RR a baissé de 1 point de base à 4,8755%. Le rendement de l'obligation à deux ans US2YT=RR , qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a perdu 4,4 points de base à 3,75 %, contre 3,794 %. Du côté des devises, l'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a baissé de 0,37% à 98,69, l'euro EUR= étant en hausse de 0,43% à 1,1712 dollar. Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est renforcé de 0,09% à 158,72. Sur les marchés des métaux précieux, l'or au comptant XAU= a augmenté de 1,63% à 4 793,07 dollars l'once, tandis que l'argent au comptant XAG= a progressé de 2,66% à 76,09 dollars l'once. Avec des prix du pétrole toujours nettement supérieurs aux niveaux d'avant-guerre, l'inflation a été une préoccupation majeure pour les investisseurs, avec les données de l'indice des prix à la consommation américain de mars (CPI) qui doivent être publiées vendredi avant l'ouverture du marché. Les données de jeudi ont montré que l'indice PCE des prix de base américains pour février a augmenté de 2,8 % sur une base annuelle et de 3 % si l'on exclut les composantes volatiles de l'alimentation et de l'énergie. Ces deux chiffres étaient conformes aux prévisions des économistes, bien qu'un rapport séparé ait montré une croissance économique américaine de 0,5 % au quatrième trimestre, alors que les estimations tablaient sur 0,7 %.
Les actions se redressent grâce à de nouveaux espoirs au Moyen-Orient, tandis que le pétrole perd un peu de sa vigueur
information fournie par Reuters 09/04/2026 à 18:56
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