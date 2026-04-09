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Les actions se redressent grâce à de nouveaux espoirs au Moyen-Orient, tandis que le pétrole perd un peu de sa vigueur
information fournie par Reuters 09/04/2026 à 18:56

L'indice MSCI des
actions mondiales a inversé la tendance pour s'orienter à la
hausse jeudi et le rallye du pétrole s'est atténué après
qu'Israël ait indiqué sa volonté d'entamer des pourparlers de
paix avec le Liban, ravivant les espoirs de la fragile trêve du
Golfe .
Le dollar américain a accentué ses pertes et les rendements du
Trésor américain ont baissé après que le Premier ministre
israélien Benjamin Netanyahu a déclaré qu'il avait donné l'ordre
à Israël d'entamer des pourparlers de paix avec le Liban 
qui incluraient également le désarmement du Hezbollah, qui est
lié à l'Iran.
Les actions de Wall Street sont passées du rouge au vert après
que cette déclaration a semblé apaiser les craintes que les
actions d'Israël au Liban ne torpillent la trêve du président
américain Donald Trump  avec l'Iran. Plus tôt, Israël
avait bombardé le Liban , tuant plus de 250 personnes.
L'Iran avait alors indiqué que le Liban devait faire partie du
cessez-le-feu.
Les frappes et le peu de signes d'ouverture du détroit d'Ormuz
par l'Iran avaient entraîné une forte hausse des prix du pétrole
 plus tôt dans la journée. Après avoir dépassé les 102
dollars, le brut américain  CLc1  était en hausse de 3,43% à
97,71 dollars le baril en début d'après-midi et le Brent
 LCOc1 , après avoir atteint 99,50 dollars, s'échangeait à 95,50
dollars le baril, en hausse de 0,8% sur la journée.
    Michael O'Rourke, stratège en chef chez JonesTrading à
Stamford, Connecticut, a déclaré que les pourparlers de paix du
week-end pourraient apporter des éclaircissements et des
promesses, mais il a noté qu'il pourrait "prendre un peu de
temps avant que les investisseurs aient confiance dans les
perspectives de la guerre et dans l'évolution des prix du
pétrole". 
    "Nous avons assisté à une forte hausse des actions, alors
que l'indice ne perd qu'un peu plus d'un pour cent sur l'année.
Il n'y a rien d'attrayant à poursuivre cette bande à ces prix",
a-t-il ajouté.
Sur Wall Street  à 12h18, le Dow Jones Industrial Average
 .DJI  était en hausse de 281,82 points, soit 0,59%, à 48
191,74, le S&P 500  .SPX  a augmenté de 42,46 points, soit
0,63%, à 6 825,27 et le Nasdaq Composite  .IXIC  était en hausse
de 172,96 points, soit 0,76%, à 22 807,95. 
    L'indice MSCI des valeurs mondiales  .MIWD00000PUS  a
progressé de 2,77 points, soit 0,27%, à 1 033,82.
    L'indice paneuropéen STOXX 600  .STOXX  a clôturé en baisse
de 0,15%.
    Au cours de la nuit en Asie, le Nikkei  .N225  japonais a
baissé de 0,7% après avoir bondi de plus de 5% mercredi. La
Corée du Sud  .KS11  a reculé de 1,6%, après un bond de 6,8%
lors de la séance précédente et l'indice MSCI le plus large des
actions de l'Asie-Pacifique hors Japon  .MIAPJ0000PUS  s'est
replié de 0,7% après la hausse de 5% de mercredi.
    LES ACTIFS SE RETOURNENT SUR LES ESPOIRS DU MOYEN-ORIENT
    En ce qui concerne les bons du Trésor américain, le
rendement des obligations américaines de référence à 10 ans
 US10YT=RR  a baissé de 2,2 points de base à 4,269%, contre
4,291% mercredi soir, tandis que le rendement des obligations à
30 ans  US30YT=RR  a baissé de 1 point de base à 4,8755%.
    Le rendement de l'obligation à deux ans  US2YT=RR , qui
évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt
de la Réserve fédérale, a perdu 4,4 points de base à 3,75 %,
contre 3,794 %.
    Du côté des devises, l'indice du dollar  =USD , qui mesure
le billet vert par rapport à un panier de devises comprenant le
yen et l'euro, a baissé de 0,37% à 98,69, l'euro  EUR=  étant en
hausse de 0,43% à 1,1712 dollar.
    Face au yen japonais  JPY= , le dollar s'est renforcé de
0,09% à 158,72.
    Sur les marchés des métaux précieux, l'or au comptant  XAU= 
a augmenté de 1,63% à 4 793,07 dollars l'once, tandis que
l'argent au comptant  XAG=  a progressé de 2,66% à 76,09 dollars
l'once. 
    Avec des prix du pétrole toujours nettement supérieurs aux
niveaux d'avant-guerre, l'inflation a été une préoccupation
majeure pour les investisseurs, avec les données de l'indice des
prix à la consommation américain de mars (CPI) qui doivent être
publiées vendredi avant l'ouverture du marché. 
    Les données de jeudi ont montré que l'indice PCE des prix de
base américains pour février a augmenté de 2,8 % sur une base
annuelle et de 3 % si l'on exclut les composantes volatiles de
l'alimentation et de l'énergie. Ces deux chiffres étaient
conformes aux prévisions des économistes, bien qu'un rapport
séparé ait montré une croissance économique américaine de 0,5 %
au quatrième trimestre, alors que les estimations tablaient sur
0,7 %.

Valeurs associées

Argent
76,51 USD Six - Forex 1 +2,70%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
48 275,90 Pts Index Ex +0,76%
EUR/USD SPOT
1,1723 USD Six - Forex 1 +0,47%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
MSCI RG-A
548,290 USD NYSE -1,56%
NASDAQ Composite
22 818,27 Pts Index Ex +0,81%
Nikkei 225
55 895,32 Pts Six - Forex 1 -0,73%
Or
4 799,74 USD Six - Forex 1 +1,46%
Pétrole Brent
95,35 USD Ice Europ -1,40%
Pétrole WTI
96,84 USD Ice Europ -0,27%
S&P 500 INDEX
6 829,44 Pts CBOE +0,69%
STOXX Europe 600
612,59 Pts DJ STOXX -0,15%
USA BENCHMARK 10A
4,334 Rates +0,41%
USA BENCHMARK 2A
3,839 Rates +0,46%
USD/JPY SPOT
158,6970 Six - Forex 1 +0,10%
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