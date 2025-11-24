 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
7 968,50
-0,26%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions se redressent et les rendements américains à plus long terme baissent alors que les paris sur une baisse des taux de la Fed augmentent
information fournie par Reuters 24/11/2025 à 17:33

Les actions mondiales ont
progressé pour une deuxième séance lundi, les attentes
croissantes d'une baisse des taux d'intérêt de la Réserve
fédérale américaine en décembre ayant contribué à atténuer les
inquiétudes récentes concernant les valorisations exagérées dans
le secteur de l'IA, tandis que les rendements du Trésor
américain à plus long terme se sont détendus.
    La semaine dernière, les actions ont enregistré leur plus
forte baisse hebdomadaire en pourcentage depuis le début du mois
d'août, en raison du pessimisme du marché quant aux chances
d'une réduction des taux d'intérêt, de l'impact économique de la
fermeture prolongée du gouvernement américain et des inquiétudes
persistantes concernant les valorisations élevées des sociétés
liées à l'intelligence artificielle. 
    Toutefois, les actions se sont redressées à la fin de la
semaine de transactions après que le président de la Fed de New
York, John Williams, a déclaré que les taux d'intérêt 
pourraient baisser à court terme, même si d'autres décideurs
politiques ont insisté sur le fait que les coûts d'emprunt
devraient rester stables pour l'instant. 
    Les commentaires de Williams ont été repris lundi par le
gouverneur de la Fed, Christopher Waller, qui a déclaré 
que les données disponibles indiquent que le marché de l'emploi
américain reste suffisamment faible pour justifier une nouvelle
réduction d'un quart de point des taux d'intérêt. 
    "Le thème dominant pour l'instant reste l'incertitude. Nous
allons rester dans un marché agité jusqu'au 10 décembre, date à
laquelle nous connaîtrons la décision de la Fed et les
commentaires qui l'accompagnent", a déclaré Lilian Chovin,
responsable de l'allocation d'actifs chez Coutts.
    Les marchés évaluent à 78,9 % la probabilité d'une réduction
de 25 points de base lors de la réunion de décembre, selon
l'outil FedWatch du CME , contre 42,4 % il y a une
semaine. 
    A Wall Street, les actions américaines ont progressé dans
les premiers échanges, menées par des gains dans le secteur des
services de communication  .SPLRCL  alors que Alphabet
 GOOGL.O , la société mère de Google, a bondi de plus de 5 %. 
    Le Dow Jones Industrial Average  .DJI  a progressé de 147,39
points, soit 0,32%, à 46 394,72 tandis que le S&P 500  .SPX  a
gagné 64,62 points, soit 0,97%, à 6 667,61 et le Nasdaq
Composite  .IXIC  a progressé de 393,85 points, soit 1,73%, à 22
657,20. 
    Les actions européennes ont également progressé en raison
des attentes en matière de taux d'intérêt, tandis que les
investisseurs ont été encouragés par les signes de progrès vers
un accord de paix entre l'Ukraine et la Russie. 
    L'indice MSCI des actions mondiales  .MIWD00000PUS  a
augmenté de 7,89 points, soit 0,81%, pour atteindre 978,65 et
était en passe de réaliser son plus grand gain quotidien en
pourcentage depuis le 10 novembre. L'indice paneuropéen STOXX
600  .STOXX  a quant à lui progressé de 0,42% après avoir gagné
jusqu'à 0,7%. 
    Les ventes au détail et les prix à la production aux
États-Unis seront également au centre de l'attention cette
semaine, alors que la publication des données gouvernementales
reprend après la fin de la fermeture prolongée du gouvernement.
En Grande-Bretagne, le budget très attendu de la ministre des
finances Rachel Reeves  est attendu mercredi.
    Les États-Unis et l'Ukraine ont poursuivi leurs travaux
 sur un plan visant à mettre fin à la guerre avec la
Russie, après avoir accepté de modifier une proposition
antérieure considérée par Kyiv et ses alliés européens comme
trop favorable à Moscou. Cela a pesé sur les prix du pétrole
 parce qu'un accord pourrait libérer davantage
d'approvisionnement en pétrole russe grâce à un assouplissement
des sanctions.
    Les rendements des bons du Trésor américain à plus long
terme ont baissé  en raison des attentes en matière de
taux d'intérêt. Le rendement des obligations américaines de
référence à 10 ans  US10YT=RR  a baissé de 0,9 point de base à
4,054%.
    Du côté des devises, l'indice du dollar  =USD , qui mesure
le dollar par rapport à un panier de devises, a baissé de 0,01%
à 100,23, l'euro  EUR=  étant en hausse de 0,09% à 1,1521
dollar. La livre sterling  GBP=  s'est affaiblie de 0,06% à
1,3086 $.
    Les marchés étaient également attentifs aux signes d'une
éventuelle intervention japonaise  dans le yen, qui s'est
affaibli de 0,48% contre le dollar à 157,11 pour un dollar. La
monnaie japonaise a perdu 1,9 % par rapport au dollar ce
mois-ci. 
    Takuji Aida, conseiller du premier ministre Sanae Takaichi,
a déclaré dimanche  que le Japon pouvait intervenir
activement sur le marché des devises pour atténuer l'impact
économique négatif de la faiblesse du yen.

Valeurs associées

ALPHABET-A
313,5400 USD NASDAQ +4,63%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
46 516,11 Pts Index Ex +0,59%
EUR/USD SPOT
1,1525 USD Six - Forex 1 +0,08%
GBP/USD SPOT
1,3103 Six - Forex 1 +0,02%
NASDAQ Composite
22 779,55 Pts Index Ex +2,27%
Or
4 096,64 USD Six - Forex 1 +0,76%
Pétrole Brent
62,93 USD Ice Europ +0,67%
Pétrole WTI
58,48 USD Ice Europ +0,84%
S&P 500
6 692,37 Pts CBOE +1,35%
S&P 500 INDEX
6 692,37 Pts CBOE +1,35%
STOXX Europe 600
563,83 Pts DJ STOXX +0,31%
USA BENCHMARK 10A
4,064 Rates -0,41%
USD/JPY SPOT
156,8840 Six - Forex 1 +0,25%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank