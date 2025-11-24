Les actions se redressent et les rendements américains à plus long terme baissent alors que les paris sur une baisse des taux de la Fed augmentent

Les actions mondiales ont progressé pour une deuxième séance lundi, les attentes croissantes d'une baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine en décembre ayant contribué à atténuer les inquiétudes récentes concernant les valorisations exagérées dans le secteur de l'IA, tandis que les rendements du Trésor américain à plus long terme se sont détendus. La semaine dernière, les actions ont enregistré leur plus forte baisse hebdomadaire en pourcentage depuis le début du mois d'août, en raison du pessimisme du marché quant aux chances d'une réduction des taux d'intérêt, de l'impact économique de la fermeture prolongée du gouvernement américain et des inquiétudes persistantes concernant les valorisations élevées des sociétés liées à l'intelligence artificielle. Toutefois, les actions se sont redressées à la fin de la semaine de transactions après que le président de la Fed de New York, John Williams, a déclaré que les taux d'intérêt pourraient baisser à court terme, même si d'autres décideurs politiques ont insisté sur le fait que les coûts d'emprunt devraient rester stables pour l'instant. Les commentaires de Williams ont été repris lundi par le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, qui a déclaré que les données disponibles indiquent que le marché de l'emploi américain reste suffisamment faible pour justifier une nouvelle réduction d'un quart de point des taux d'intérêt. "Le thème dominant pour l'instant reste l'incertitude. Nous allons rester dans un marché agité jusqu'au 10 décembre, date à laquelle nous connaîtrons la décision de la Fed et les commentaires qui l'accompagnent", a déclaré Lilian Chovin, responsable de l'allocation d'actifs chez Coutts. Les marchés évaluent à 78,9 % la probabilité d'une réduction de 25 points de base lors de la réunion de décembre, selon l'outil FedWatch du CME , contre 42,4 % il y a une semaine. A Wall Street, les actions américaines ont progressé dans les premiers échanges, menées par des gains dans le secteur des services de communication .SPLRCL alors que Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, a bondi de plus de 5 %. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 147,39 points, soit 0,32%, à 46 394,72 tandis que le S&P 500 .SPX a gagné 64,62 points, soit 0,97%, à 6 667,61 et le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 393,85 points, soit 1,73%, à 22 657,20. Les actions européennes ont également progressé en raison des attentes en matière de taux d'intérêt, tandis que les investisseurs ont été encouragés par les signes de progrès vers un accord de paix entre l'Ukraine et la Russie. L'indice MSCI des actions mondiales .MIWD00000PUS a augmenté de 7,89 points, soit 0,81%, pour atteindre 978,65 et était en passe de réaliser son plus grand gain quotidien en pourcentage depuis le 10 novembre. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a quant à lui progressé de 0,42% après avoir gagné jusqu'à 0,7%. Les ventes au détail et les prix à la production aux États-Unis seront également au centre de l'attention cette semaine, alors que la publication des données gouvernementales reprend après la fin de la fermeture prolongée du gouvernement. En Grande-Bretagne, le budget très attendu de la ministre des finances Rachel Reeves est attendu mercredi. Les États-Unis et l'Ukraine ont poursuivi leurs travaux sur un plan visant à mettre fin à la guerre avec la Russie, après avoir accepté de modifier une proposition antérieure considérée par Kyiv et ses alliés européens comme trop favorable à Moscou. Cela a pesé sur les prix du pétrole parce qu'un accord pourrait libérer davantage d'approvisionnement en pétrole russe grâce à un assouplissement des sanctions. Les rendements des bons du Trésor américain à plus long terme ont baissé en raison des attentes en matière de taux d'intérêt. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a baissé de 0,9 point de base à 4,054%. Du côté des devises, l'indice du dollar =USD , qui mesure le dollar par rapport à un panier de devises, a baissé de 0,01% à 100,23, l'euro EUR= étant en hausse de 0,09% à 1,1521 dollar. La livre sterling GBP= s'est affaiblie de 0,06% à 1,3086 $. Les marchés étaient également attentifs aux signes d'une éventuelle intervention japonaise dans le yen, qui s'est affaibli de 0,48% contre le dollar à 157,11 pour un dollar. La monnaie japonaise a perdu 1,9 % par rapport au dollar ce mois-ci. Takuji Aida, conseiller du premier ministre Sanae Takaichi, a déclaré dimanche que le Japon pouvait intervenir activement sur le marché des devises pour atténuer l'impact économique négatif de la faiblesse du yen.