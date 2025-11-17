Les actions se montrent prudentes à l'approche de la publication des résultats de Nvidia

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L'emploi américain et les résultats de Nvidia en tête de la semaine à venir

*

Le différend entre la Chine et le Japon fait chuter les actions dans le secteur du tourisme

*

Les plans de dépenses du Japon pèsent sur les JGBs

(Mise à jour des prix pour l'après-midi en Asie) par Tom Westbrook

Les marchés boursiers asiatiques ont baissé lundi et un conflit croissant entre la Chine et le Japon a affecté les actions à Tokyo, tandis que les investisseurs se sont tournés vers une semaine de données de rattrapage et de résultats d'entreprises.

Les résultats de Nvidia NVDA.O après le marché mercredi pourraient avoir plus d'importance pour les investisseurs, étant donné que les données principales attendues jeudi pour le marché du travail américain de septembre seront un peu dépassées.

Les contrats à terme du S&P 500 ESc1 ont progressé de 0,4% au cours de la session asiatique et les contrats à terme du Nasdaq 100 NQc1 ont augmenté de 0,7%. Les contrats à terme européens STXEc1 et FTSE FFIc1 ont baissé d'environ 0,1%.

Les attentes d'une réduction des taux d'intérêt américains en décembre sont tombées à moins de 50 % suite à l'hésitation des décideurs politiques. Cela a commencé à exercer une pression sur les actions, en particulier dans le secteur technologique, très dynamique et sensible aux taux d'intérêt.

TENSION ENTRE LA CHINE ET LE JAPON

En Asie, le Nikkei .N225 a chuté de 0,2%, les valeurs du tourisme et de la vente au détail ayant fortement baissé après que la Chine ait déconseillé à ses citoyens de se rendre au Japon.

Les actions de l'opérateur de grands magasins Isetan Mitsukoshi 3099.T , de la société mère de Muji Ryohin Keikaku

7453.T et du fabricant de cosmétiques Shiseido 4911.T ont enregistré des baisses d'environ 10%.

En Australie, une chute de 0,6% pour BHP BHP.AX après que la Haute Cour de Grande-Bretagne l'ait jugée responsable de l'effondrement d'un barrage au Brésil a maintenu la bourse à l'horizontale .AXJO . Les indices de Hong Kong

.HSI et de Chine .CSI300 ont chacun baissé d'environ 1%.

Les données ont montré que l'économie japonaise s'est contractée pour la première fois en six trimestres en raison de l'impact des tarifs douaniers américains , mais c'est un rapport du Nikkei sur un plan de relance de 110 milliards de dollars qui a pesé sur les obligations et a envoyé les rendements à 20 ans JP20YTN=JBTC à un plus haut de 26 ans de 2,75 %. JP/

Certains analystes voient égalementun risque pour le yen si la confiance dans la discipline fiscale est ébranlée, comme ce fut le cas en Grande-Bretagne la semaine dernière lorsque les actions, les obligations et la livre sterling ont chuté à la suite d'informations selon lesquelles la ministre des Finances Rachel Reeves reculait devant les hausses d'impôts. GB/

Les rendements du Trésor américain à dix ans US10YT=RR ont augmenté vendredi, s'établissant à 4,163% en Asie.

Les indices de Wall Street se sont redressés après la forte chute de vendredi pour clôturer en ordre dispersé, avec une légère baisse pour le S&P 500 .SPX et un gain modeste pour le Nasdaq .IXIC .

EMPLOI, NVIDIA

La principale publication américaine de la semaine sera le rapport sur l'emploi de septembre, qui a été reporté à jeudi.

Les chiffres pourraient être trop anciens pour être d'une grande utilité, étant donné que les enquêtes privées ont déjà signalé un ralentissement du marché de l'emploi.

"S'il ne fait que confirmer cela, il ne changera pas le discours des responsables de la Fed les plus optimistes. Ils sont plus préoccupés par les risques de hausse de l'inflation, et les données de l'IPC seront donc cruciales pour eux", a déclaré Khoon Goh, responsable de la recherche en Asie chez ANZ.

Vendredi, les attentes de réduction des taux se sont refroidies lorsque Jeffrey Schmid, président de la Fed de Kansas City, et Lorie Logan, présidente de la Fed de Dallas, ont émis des doutes sur la nécessité de réduire les taux le mois prochain.

Home Depot HD.N , Target TGT.N , Walmart WMT.N et Nvidia publie ses résultats cette semaine aux États-Unis et tous les regards sont tournés vers le fabricant de puces, pour lequel la réaction du marché s'annonce comme un test du rallye étincelant.

Les actions de Nvidia ont grimpé d'environ 1 000 % depuis le lancement du ChatGPT en novembre 2022. Cela inclut un gain de plus de 40 % depuis le début de l'année, qui a fait de Nvidia la première entreprise à dépasser les 5 000 milliards de dollars en valeur de marché le mois dernier.

Sur le marché des changes, le dollar américain a légèrement progressé, maintenant l'euro EUR= juste en dessous de 1,16 dollar et progressant sur les autres devises principales.

L'or XAU= a maintenu sa perte de vendredi à 4 060 dollars l'once. Les contrats à terme sur le brut Brent LCOc1 ont glissé de 1 % à 63,78 $ alors que le chargement a repris dans un centre russe touché précédemment par une attaque ukrainienne

O/R

Le bitcoin BTC= , qui s'est récemment comporté comme un baromètre de l'humeur des valeurs technologiques, a subi sa plus forte chute hebdomadaire depuis mars, après avoir perdu plus de 10% la semaine dernière. Il s'est échangé à 95 000 dollars.